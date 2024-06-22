Мэры Казани и Грозного открыли представительство главы Чеченской республики в Татарстане

Сегодня в Казани состоялось открытие представительства главы Чеченской республики. В торжественной церемонии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



— Уважаемый Хас-Магомед Шахмомедович и дорогие гости, я искренне рад вас приветствовать на земле гостеприимного Татарстана, нашей столицы. Для меня большая честь, что мы сегодня открываем новую страницу наших братских взаимоотношений, — заявил Ильсур Метшин.

Представительство Чеченской республики открылось на Центральном стадионе по адресу: ул. Ташаяк, 2а.

Во время Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проводились соревнования по легкой атлетике. На спортивном объекте провели ряд состязаний, на которых было разыграно 42 комплекта наград.

Разиль Самигуллин