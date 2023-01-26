Оставила записку — уехала в ГСУ: покаявшаяся в краже 35 миллионов банка заявила об их передаче «решалам»

Еще до задержания кассирша написала явку с повинной и отправила ее в МВД по почте

Фото: Ирина Плотникова

Громкая кража из хранилища нижнекамского отделения «Камкомбанка» обрастает подробностями. Одному из свидетелей следователи предложили пройти «детектор лжи», а он отказался. Обвиняемая в хищении 35 миллионов рублей кассирша Эльвира Гатауллина дала показания, что большую часть этой суммы отдала родственнику, якобы обещавшему «решить вопрос» с силовиками по более мягкому наказанию за ее действия. Об этом стало известно сегодня в Вахитовском райсуде Казани при продлении ареста. Детали — в материале «Реального времени».

Пустое хранилище и записка на кассе

Крупную недостачу в нижнекамском подразделении «Камкомбанка» выявили 30 сентября 2022 года. По установленным правилам, утром отделение должны открывать двое ответственных сотрудников. Но в тот день вторая — кассир Эльвира Гатауллина — на работу не пришла, на звонки не отвечала. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности банка помогли попасть в здание и начали проверку. Дошли до хранилища и обнаружили — там пусто, хотя за несколько дней до этого был заказ на крупную сумму.

На рабочем месте кассира обнаружили записку: «Меня не ищите. Уехала в Казань, в ГСУ (Главное следственное управление, — прим. ред.)». Как позже выяснилось, до ГСУ пропавшая вместе с деньгами сотрудница не доехала. Но предусмотрительно отправила следователям свою явку с повинной — по почте. На данный момент установлено — 29 сентября обвиняемая вынесла из банка аж 35 миллионов рублей. Но при задержании 1 октября в Нижнекамске денег при ней не оказалось.

По данным источников «Реального времени», задержанная призналась — еще 29 октября отдала примерно 5 миллионов одному из клиентов, со счета которого ранее взяла такую же сумму, еще 4,5 миллиона оставила в пакете в машине сына, а остальное отдала своему родственнику-пенсионеру, ранее тесно связанному с силовиками. К родственнику Гатауллина якобы обратилась как раз в связи с растратой 5 млн рублей — знала, что ввиду ликвидации отделения банка недостача обязательно вскроется и хотела подстраховаться. «Решала» якобы дал понять — где 5 миллионов, там и больше, и сказал, что поможет решить вопрос с силовиками и судом, чтобы грядущее уголовное дело прошло по мягкому сценарию — без СИЗО и жесткого срока по приговору. И озвучил ценник.

Крупную недостачу в нижнекамском подразделении «Камкомбанка» выявили 30 сентября 2022 года. Фото: yandex.ru

4,5 млн рублей сын сам отдал полицейским, а вот судьба остальных денег пока неизвестна. На допросе в качестве свидетеля предполагаемый «решала» от подозрений в свой адрес открестился, но при этом от дачи показаний с использованием полиграфа тоже отказался. По данным «Реального времени», для перевода данного свидетеля в иной статус может потребоваться значительное время.

«Прошу отпустить меня под домашний арест»

Что до Гатауллиной, то сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил срок ее ареста до 30 марта. Об этом ходатайствовал старший следователь ГСУ МВД Татарстана Радик Галимзянов, указывая на возможность появления новых эпизодов в деле кассирши и необходимости допросов не менее 15 свидетелей, в том числе — клиентов банка, которые на фоне реорганизации закрывали счета в отделении либо давали добро на перевод своих денег в иные подразделения.

Также следователи намерены провести ряд очных ставок и полагают — при альтернативных мерах пресечения обвиняемая может убедить свидетелей поменять показания, продолжить преступную деятельность и помешать следствию.

Что до Гатауллиной, то сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил срок ее ареста до 30 марта. Об этом ходатайствовал старший следователь ГСУ МВД Татарстана Радик Галимзянов

— Свою вину признаю полностью. Раскаиваюсь. Прошу отпустить меня под домашний арест, — обратилась к суду 48-летняя женщина Эльвира Гатауллина.

Ее адвокат Алина Богатеева также просила смягчить меру пресечения, утверждая, что ничем противоправным ее клиентка заниматься не намерена: «Моя подзащитная активно сотрудничает с органами следствия, дает признательные показания». И отметила — никаких попыток давления лично либо через родственников Гатауллина не оказывала.

— Отправила в МВД явку с повинной, сообщив о совершенном преступлении. Дает показания, рассказывает о своих действиях и денежных суммах, активно сотрудничает со следствием. В том числе в части установления местонахождения этих средств, которые, по ее показаниям, были переданы иным лицам, — выступила на заседании защитник Богатеева.

Ее адвокат Алина Богатеева (справа) также просила смягчить меру пресечения

Представитель прокуратуры ходатайство следствия поддержал. Судья оставил фигурантку под стражей.

Сегодня же в Вахитовском райсуде Казани также стартует процесс по делу о хищении 30 млн рублей с помощью театральных афер из банка «Зенит». На скамье подсудимых — также сотрудница банка.