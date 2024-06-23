Следком возбудил уголовное дело по факту атаки на Севастополь

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении террористического акта по факту атаки ВСУ на Севастополь. об этом сообщила пресс-служба СК.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние, — отмечается в сообщении.

На данный момент ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к теракту.

Их действиям дадут правовую оценку, добавили в СК.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Напомним, число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до пяти. Ранены 124 человека. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.

Елизавета Пуншева