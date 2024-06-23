Следком возбудил уголовное дело по факту атаки на Севастополь
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении террористического акта по факту атаки ВСУ на Севастополь. об этом сообщила пресс-служба СК.
— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние, — отмечается в сообщении.
На данный момент ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к теракту.
Их действиям дадут правовую оценку, добавили в СК.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Напомним, число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до пяти. Ранены 124 человека. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.