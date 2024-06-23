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В Татарстане ожидаются сильный дождь и порывистый ветер

16:26, 23.06.2024
В Татарстане ожидаются сильный дождь и порывистый ветер
Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане вечером 23 и 24 июня ожидается сильный ветер порывами 15—18 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Также днем 24 июня в регионе пройдет сильный дождь.

Жителей Татарстана предупреждали об ухудшении погоды и 22 июня. Ночью и утром 23 июня при прохождении активных атмосферных фронтов местами преимущественно в восточной половине Республики Татарстан прогнозировали грозы.

Елизавета Пуншева

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