В Татарстане ожидаются сильный дождь и порывистый ветер
В Татарстане вечером 23 и 24 июня ожидается сильный ветер порывами 15—18 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе Гидрометцентра республики.
Также днем 24 июня в регионе пройдет сильный дождь.
Жителей Татарстана предупреждали об ухудшении погоды и 22 июня. Ночью и утром 23 июня при прохождении активных атмосферных фронтов местами преимущественно в восточной половине Республики Татарстан прогнозировали грозы.
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