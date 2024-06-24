День в истории 24 июня: вторжение Наполеона, Путин на Сабантуе, открытие мечети «Кул Шариф»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 июня 2024 года
Сегодня в России отмечают День Республики Чувашия, а в мире — День независимости Шотландии и День индейцев в Перу. В эту дату 19 лет назад прошло торжественное открытие мечети «Кул Шариф», 20 лет назад президент России Владимир Путин открыл в Казани Сабантуй в качестве почетного гостя, 79 лет назад в Москве состоялся Парад Победы, 212 лет назад армия Наполеона вторглась в Россию и началась Отечественная война 1812 года. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Ассоциации содействия цифровому развитию с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Второй день VIII городского православного фестиваля «Духов день в Суконной слободе».
Кто родился: актер Сергей Филиппов и поэт Владимир Харитонов
- 1912 — советский актер Сергей Филиппов (скончался 19 апреля 1990 года). Участвовал в фильмах «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «За спичками», «Собачье сердце» и других. Всего Филиппов сыграл более 100 ролей.
- 1920 — советский поэт-песенник Владимир Харитонов. В соавторстве с композитором Давидом Тухмановым написал песни «Мой адрес — Советский Союз» (1971), «День Победы» (1975), «Как прекрасен этот мир». Композитор Анатолий Новиков написал музыку к песням «Вернись» (1949), «Фестивальная» (1951), «Марш коммунистических бригад» (1958); Вано Мурадели — «Россия — родина моя» (1950), «Песня борцов за мир» (1950). Лауреат десяти международных премий, единственный поэт-песенник, удостоенный звания заслуженный деятель искусств РСФСР.
- 1987 — аргентинский футболист, олимпийский чемпион Лионель Месси. Воспитанник академии «Барселона». Считается одним из лучших футболистов всех времен.
Кто скончался: актер Афанасий Кочетков и певица Алла Казанская
- 1908 — 22-й и 24-й президент США в 1885—1889 и 1893—1897 годах Стивен Кливленд (родился 18 марта 1837 года). Правление Кливленда отмечено пошлинными, правительственными и денежными реформами. При нем был введен серебряный доллар, восстановлен золотой стандарт, принят протекционистский тариф и образован штат Юта.
- 1962 — русский поэт Анатолий Мариенгоф (родился 6 июля 1897 года). Тесно дружил с Есениным, входил с ним в группу имажинистов. Мариенгоф написал более десяти больших пьес и множество скетчей, несколько прозаических произведений, около десяти сценариев.
- 2004 — советский и российский актер Афанасий Кочетков (родился 9 марта 1930 года). Играл в картинах «Муму», «Одиночество», «Сердце России», «Поговорим, брат», «Угрюм-река», «Маяковский начинается так» и других.
- 2008 — советская и российская актриса Алла Казанская (родилась 15 июня 1920 года). Всю свою жизнь она посвятила театру имени Вахтангова. В кино Казанская снималась относительно немного. Алла Казанская была еще и педагогом. Среди ее учеников: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Ирина Климова, Алексей Кравченко, Григорий Сиятвинда. Ее последние работы — фильмы «Утомленные солнцем», «Репетэ», «Адъютанты любви».
- 2011 — актер Московского Художественного академического театра имени Горького Валерий Гатаев (родился 16 сентября 1938 года). Он родился в Казани и здесь окончил театральное училище. Гатаев прославился ролью главного героя в советском драматическом телесериале 1971 года «Тени исчезают в полдень». Впоследствии он исполнял роли преимущественно второго плана.
Праздники: День Чувашии
- День Республики Чувашия. Официально он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. По сложившейся традиции накануне Дня Республики во всех районах Чувашии проводятся также праздники Акатуй и Сабантуй, посвященные завершению весенне-полевых работ.
- День независимости Шотландии. 24 июня — это национальный и любимый праздник шотландцев, который отмечается очень широко и красочно с фестивалями, танцами, концертами и народными гуляниями.
- День индейцев в Перу. 24 июня — праздник, с помощью которого в мире пытаются сохранить культуру и традиции этого великого народа.
События в истории: Совинформбюро, открытие НКЦ, Путин открыл Сабантуй
- 1497 — итальянец Джон Кабот добрался до острова, который впоследствии получил название Ньюфаундленд. Открытые им у побережья Северной Америки земли исследователь объявил владением Британской короны. Считается, что именно с этого момента начались притязания английских монархов на канадскую территорию. В экспедиции Кабот обнаружил отмель с неиссякаемыми запасами рыбы и нанес ее на карту как «Большую ньюфаундлендскую банку». Долгое время открытая им территория была крупнейшим в мире районом добычи рыбы.
- 1710 — было основано Царское Село близ Санкт-Петербурга. С 1741 года оно стало официальной резиденцией русских монархов. С этого времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, самых лучших кузнецов и камнетесов трудились здесь над созданием дворцов и парков.
- 1717 — представители английских масонских лож учредили великую ложу Англии. Со временем ее отделения открылись и в других странах Европы, в том числе и в России. Масоны противопоставляли себя феодальному государству и официальной церкви и стремились тем самым создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе.
- 1812 — армия Наполеона вторглась в Россию — началась Отечественная война 1812 года. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Однако в ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск. 20 августа российский император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Кутузова, который и возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. А затем он, несмотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что французы, не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступать в сторону Калуги. Русская же армия под командованием Кутузова развернула «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России.
- 1932 — открытие аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Это единственный аэропорт северной столицы, обслуживающий регулярные рейсы, и один из наиболее загруженных аэропортов России.
- 1941 — было образовано Советское информационное бюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь в Советском Союзе. Совинформбюро также стало первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. 15 мая 1945 года вышла его последняя оперативная сводка, когда Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен».
- 1945 — в Москве состоялся Парад Победы. В 10 часов утра маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен Гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск. Всего в шествии приняли участие около 35 тысяч человек.
- 1959 — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на открытии Американской национальной выставки в Сокольниках пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».
- 1970 — за крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи с 50-летием республики Татарская АССР была награждена орденом Октябрьской Революции. В табели о рангах советской наградной системы он был вторым после ордена Ленина.
- 1973 — Леонид Брежнев в ходе визита в США заявил об окончании холодной войны. В мае 1972 года были подписаны Договор о противоракетной обороне, Договор об ограничении стратегических вооружений. Это стало возможным благодаря так называемой политике разрядки. Но соглашения США — СССР не положили конец соперничеству между государствами. В 1979 году ситуация обострилась в связи с вводом советских войск в Афганистан.
- 1987 — торжественно открылся казанский филиал Центрального музея имени В.И. Ленина, он же Ленинский мемориал. Мероприятие приурочили к столетнему юбилею революционной сходки студентов Казанского университета, в которой участвовал и будущий вождь пролетариата. В новом культурном центре читали лекции о Ленине и его сложном жизненном пути, проводили выставки документов. После развала Советского Союза, в сентябре 1992 года, мемориал реорганизовали в Национальный культурный комплекс «Казань».
- 1990 — в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом».
- 1994 — на острове Корфу было подписано «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского союза». «Между Сторонами устанавливается регулярный политический диалог, который они намерены развивать и активизировать. Он сопровождает и укрепляет процесс сближения между Россией и Европейским союзом, поддерживает политические и экономические перемены, происходящие в России, и способствует налаживанию новых форм сотрудничества», — гласит шестая статья документа. Вступило соглашение в силу лишь 1 декабря 1997 года после его ратификации Европейским парламентом и всеми национальными парламентами государств-членов ЕС.
- 2000 — президент России Владимир Путин, прибывший в Казань накануне, открыл в качестве почетного гостя Сабантуй. Глава государства сплясал национальный танец в подаренной ему тюбетейке, обратился к участникам торжества на татарском языке и устроил целое шуточное представление со своим участием в соревнованиях на поясах в татарской борьбе корэш. Президент также успел побывать на скачках на Казанском ипподроме и вручить ключи от новой машины победителю. «Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана», — заявил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
- 2005 — в Казани состоялось долгожданное событие — торжественное открытие мечети «Кул Шариф». Она стала самым крупным объектом, построенным к 1000-летию столицы Татарстана. Для этого понадобилось 9 лет и около 400 млн рублей, пожертвованных неравнодушными гражданами и организациями. Мечеть получила имя сеида Кул Шарифа — известного героя времен Казанского ханства, погибшего при защите крепости от войск Ивана Грозного в 1552 году. На момент открытия достопримечательности Казани ее называли самой крупной мечетью Европы.
- 2010 — на Уимблдонском турнире закончился теннисный матч между Джоном Изнером и Николя Маю. Это самый длинный матч в истории тенниса. Начался он 22 июня.
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