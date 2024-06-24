Кирилл Доронин просит следить за ходом «финикийского» процесса

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани планируют начать оглашение масштабного обвинения по делу сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов. Перед началом заседания подсудимые отказались комментировать свое дело, лишь сам Доронин предложил следить за ходом процесса, заявив: «Все узнаете».



По решению Генпрокуратуры РФ, в процессе будут участвовать четыре прокурора, сообщили источники «Реального времени».

В сегодняшнем заседании участвует старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова и сотрудник прокуратуры Татарстана Рамиль Галеев и ранее работавший по делу «финикийской» досудебщицы Лилии Нуриевой. Кроме них в состав группы включен сотрудник прокуратуру района Михаил Житлов, а также коллега из Генеральной прокуратуры РФ.

На предварительных слушаниях по этому делу в мае ни один из десятка подсудимых в зале не присутствовал — подстражных не успели этапировать в Казань. За прошедший месяц почти все обвиняемые — за исключением Анны Сериковой (она же Тиффани) — успели переехать — восемь в татарстанские СИЗО, двое — в казанские квартиры, в которых суд разрешил им исполнять установленные запреты определенных действий. Участие Сериковой обеспечили по ВКС.

По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. В дошедшей до суда третьей редакции окончательного обвинения фигурирует сумма потерь 161 потерпевшего — 209 млн рублей.

