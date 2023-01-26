Хиалеев: в Татарстане за год 36 лидеров преступной среды утратили статус

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В СИЗО и колониях Татарстана находятся 32 так называемых лидера уголовно-преступной среды. Еще 36 человек, благодаря проведенным оперативным мероприятиям, утратили этот статус, еще пятеро — переведены на тюремный вид режима, сообщил сегодня глава УФСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев. Об этом сообщает журналист «Реального времени» с коллегии ведомства по итогам года.



Докладчик отметил наработанную с ФСБ и МВД практику привлечения граждан к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хиалеев остановился на работе по выявлению и изоляции нарушителей режима и тех, чьи действия негативно влияют на оперативную обстановку. За злостные нарушение 17 осужденных переведены в «одиночку» — единые помещения камерного типа, 265 — в помещения камерного типа. Такая мера взыскания, как водворение в штрафной изолятор, в течение 2022 года применялась более 6 тысяч раз.

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Ирина Плотникова