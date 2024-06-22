В Татарстане план жилищного строительства выполнен на 70%

Фото: Динар Фатыхов

На совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход выполнения строительных работ в регионе. По состоянию на 22 июня, общий план жилищного строительства в республике выполнен на 70%, введено 2 млн 196 тыс. кв. м. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Совещание провел раис Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами. В совещании также принял участие первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По линии коммерческого строительства сдано 29% от запланированного объема — это 76 многоквартирных домов суммарной площадью 433 тыс. кв. метров. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 70%. Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано 27. Их суммарная площадь — 112,4 тыс. кв. метров.

В сфере индивидуального жилищного строительства сданы 12 228 домов площадью 1 млн 650 тыс. кв. метров. Также была представлена информация по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Так, по жилью для детей-сирот заключен государственный контракт на приобретение 39 жилых помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, средства субсидии использовали 47 семей, остальные продолжают подбор квартир на рынке жилья.

Кроме того, были представлены данные о реализации сертификатов для многодетных семей. На сегодняшний день из 28 сертификатов реализован один, на общую площадь 75 кв. м. По остальным семьям, получившим сертификаты, в настоящее время Госжилфонд ведет работу по подбору жилых помещений.

Также обсуждались мероприятия, направленные на поддержку жилищного строительства. Так, по федеральной программе «Жилье» в конце мая республике была выделена дополнительная субсидия в размере 122 млн рублей. Сейчас заказчики ведут подготовку к торгам. На сегодняшний день выполнение по программе, учитывая данные средства, составляет 13,5%. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выполнение составило 20%.

Вчера на пленарной сессии глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что в стране к 2030 году планируется обновить жилищный фонд на 20%.

Разиль Самигуллин