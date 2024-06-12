Окрытие Игр БРИКС, День России, продление контрактов в «Рубине»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 12 июня.
- Сегодня в Казани проходит открытие Игр БРИКС. В мероприятии примут участие более 4 тысяч иностранных участников из 97 стран. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. Глава Татарстана Рустам Минниханов по этому поводу заявил, что проведение такого масштабного мероприятия является подтверждением того, что Россия активно участвует в международном сотрудничестве. Министр спорта России Михаил Дегтярев перед открытием заявил: «Игры БРИКС проводятся впервые в таком открытом формате — в соревнованиях могут участвовать взрослые атлеты, а программа включает 27 дисциплин, которые проводятся впервые. Хочу сказать, что мы опять здесь отличаемся тем, что задаем тон и приглашаем всех к сотрудничеству».
- Президент России Владимир Путин, выступая в Кремлевском дворце, поздравил жителей страны с Днем России. В Казани в честь праздника организовано большое количество мероприятий. На одном из них раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды в казанском Кремле.
- Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контрактов с двумя игроками — полузащитниками Олегом Ивановым и Александром Зотовым. Соглашение с первым рассчитано до лета 2025 года, а со вторым — до лета 2026 года.
- Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества страны с зарубежными государствами. В состав комиссии вошли помощник президента России Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов.
- Владимир Путин подписал закон о штрафах за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Согласно ему, за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида первой группы, который не имеет сопровождающего и не подтвердил оплату проезда, вводятся штрафы.
- Президент России подписал указ об исключении из состава своей администрации спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Согласно документу, из перечня подчиненных президенту сотрудников администрации исключаются слова «специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной».
- В МИД России заявили, что информация о возобновлении дипотношений с Грузией неправдива. В ведомстве такое сообщение назвали фейком. Информация о возобновлении дипотношений появились сегодня утром. Так, по сообщению РИА «Новости», об этом говорил грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».
- Казанский баскетбольный клуб подписал контракт с Михаилом Беленицким по схеме «1+1». Легкий форвард завершал сезон 2023/24 в клубе на правах аренды. Россиянин перешел в команду в начале апреля текущего года. В 17 матчах плей-офф Единой лиги ВТБ Беленицкий в среднем проводил на площадке чуть более 14 минут, набирая 4,5 очка и добавляя к ним 2,5 подбора.
- Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки будут продлены на 7 лет — до 31 декабря 2030 года. Это позволит россиянам, родившим третьего или последующих детей, получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.
- Вывод российского миротворческого контингента из Азербайджана полностью завершен, сообщили в Министерстве обороны страны. Миротворческая операция началась в ноябре 2020 года после подписания трехстороннего заявления между лидерами Азербайджана, России и Армении. В результате соглашения стороны соблюдали режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Карабахе.
- На площади 1 Мая у Казанского кремля прошла ежегодная Всероссийская акция «Парад дружбы». В этом году она собрала представителей национально-культурных автономий, творческие коллективы и обучающихся в Татарстане иностранных студентов.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. При этом срок реализации решения пока не озвучен.
- Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России и Китая. В список попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из обеих стран. Кроме того, ограничения ввели против семи российских судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа.
Ключевые события 840-го дня специальной военной операции на Украине
- Сегодня утром Вооруженными Силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотный летательный аппарат.
Елизавета Пуншева
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