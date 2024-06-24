Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции

Фото: Максим Платонов

Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции. В настоящее время подобные меры в УК не предусмотрены, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, предусмотренных статьей «Организация незаконной миграции», рост составил 79,6%, из них по части первой — 1,1 тысячи, по части второй — 827. При этом за январь — март 2024 года зарегистрировано уже 580 таких преступлений, из них по части первой — 261, по части второй — 319.

— Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции, — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы предложил применять конфискацию имущества не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при совершении преступления, предусмотренного первой частью 322-й статьи. Уточняется, что по данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разиль Самигуллин