Итоги дня: военное положение в четырех регионах, режим базовой готовности в Татарстане, итоги переписи
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 октября:
- Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. Совфед утвердил соответствующий указ. Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.
- Владимир Путин также ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
Режим введен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. В остальных регионах, в том числе в Татарстане, вводится режим базовой готовности.
- Кроме того, глав регионов России наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Они должны будут уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для спецоперации. Экономист Альберт Бикбов объяснил, что это фактически дополнительная ответственность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- В целом Совет безопасности обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса, который вызван геополитическими и экономическими изменениями, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. На заседании приняли решение до конца текущего года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции.
- Отдельно Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей. В связи с этим он утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей. Также президент России поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин.
- В Казани проживают 1 308 660 человек, из них 592 360 — мужчины и 716 300 — женщины, об этом стало известно по итогам Всероссийской переписи населения, которую провели год назад, хотя и планировали еще в 2020-м. Всего в Татарстане живут 4 004 809 человек. При этом, согласно данным Татарстанстата, на начало текущего года в республике насчитывалось 3 886 395 граждан. Большая часть населения Татарстана — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 человека, проживающие в республике, — мужчины.
- Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны». Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9 500 российских мужчин, воспитывающих троих и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик.
- «Тюбетей Tower» построят в Тетюшском районе Татарстана, а не в Верхнеуслонском, как планировалось ранее, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов. Перенос проекта в другой муниципалитет он объяснил возникшими техническими сложностями. Их выявили при составление проектно-сметной документации: «К сожалению, там еще повлияли технические моменты: когда стали делать проектно-сметную документацию по грунтам, возникли определенные сложности, риски для того, чтобы строить мачту. И когда начали возникать сомнения, с учетом того, что это у нас федеральные денежные средства, мы совместно с нашими коллегами из Комитета по туризму вопрос начали поднимать о поиске другой точки».
- Сегодня Вахитовский райсуд Казани постановил вернуть в прокуратуру РТ резонансное дело по обвинению экс-главы территориального Управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина в получении взятки в 10 млн рублей. Ранее по этому делу райсуд дважды выносил обвинительный приговор — наказывал экс-чиновника 4 годами колонии строгого режима в 2019-м и мае 2022-го.
- В Казани за 9 месяцев 2022 года на городских автобусах совершили поездки 112,1 млн пассажиров. Перевозчики Казани определили самые востребованные автобусные маршруты у пассажиров в первый месяц осени: №1, 33, 35, 43, 45, 46, 55.
- Алексей Фролов также сообщил о близком завершении рекультивации Самосыровского полигона: «В рамках национального проекта «Экология» также у нас осуществляется проект «Чистая страна», идет рекультивация в Казани Самосыровского полигона. Объект у нас на стадии завершения. Он у нас был переходящий, с прошлого года. Тоже объект в графике, то есть там технологией предусматривается сформирование саркофага над существующим полигоном и строительство инженерных сооружений для отбора газа, и на собственные нужды полигона будут работать несколько генераторов, которые будут вырабатывать на этом газе электроэнергию для дальнейшего использования на насосных станциях».
- Сегодня несколько казанских школ вновь получили сообщения с угрозами. Об этом сообщили в мэрии города: «Руководство школ действует по инструкции. Руководители остальных образовательных учреждений проверяют электронные почты на наличие угроз. Просим с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов».
- В Набережных Челнах завершился отбор в парковую команду города, которая займется событийным программированием в общественных пространствах города. Парк-менеджерами стали Мария Кандратьева и Анна Балашова, а PR-менеджером — Миляуша Габдулхакова.
- В 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов: «В части национальных проектов у нас в этом году реализуется восемь направлений. В целом финансирование, которое у нас направляется на национальные проекты, — более 18,5 миллиарда рублей. Буквально в конце прошлого месяца одобрили нам дополнительное финансирование, благодаря успешной реализации отдельных направлений. Мы подписали соответствующее соглашение в части увеличения финансирования, по этим проектам у нас также подготовлена проектно-сметная документация».
- Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Лаишевского района Татарстана назначен старший советник юстиции Глеб Тимофеев. Он сменил Юрия Марасова, который возглавил Джанкойскую межрайонную прокуратуру Крыма.
- Накануне уголовное дело о расстреле казанской гимназии поступило в Верховный суд Татарстана. Чтобы доставить 325 томов сначала в Москву для утверждения обвинительного заключения, а затем вернуть в Казань, следователям понадобился микроавтобус. У Ильназа Галявиева на ознакомление с доказательствами его вины ушло полгода, у сотрудников Генпрокуратуры изучение дела заняло 10 дней. Где Галявиев взял деньги на оружие, зачем эксперты искали ДНК на 500 патронах и какую сумму требуют с обвиняемого родители гимназистов — в материале «Реального времени».
- В Татарстане намерены провести ежегодный анализ и оценку ресурсной базы нефти и газа нефтяных месторождений. Потратить на него готовы 1 миллион рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время». Цель работ — получение аналитических материалов о ресурсной базе нефти и газа месторождений Татарстана за 2021 год на основе баланса их запасов за прошлый год.
- Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии коронавируса, сообщила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина. Она напомнила, что, согласно указу президента России о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть 78 лет.
- В Казани снимают вывеску IKEA с фасада здания «Меги». Срок окончания работ неизвестен.
- В столице Татарстана обновят здание Казанской ратуши — соответствующий тендер на разработку проектной документации для ремонтно-реставрационных работ здания объявило ГИСУ РТ. Начальная цена контракта — 3,7 млн рублей. Ремонтно-реставрационные работы будут профинансированы из республиканского бюджета. По информации заказчика, зданию требуется ремонт (в рамках которого проведут гидроизоляцию подвала, обновят паркетные полы), а также усиление, частичная замена стен и перегородок. В части наружных работ строители должны будут очистить и покрасить карнизы, герб и другие элементы декора на фасаде. Кроме того, в здании частично заменят систему отопления, водоснабжения, вентиляции и другие коммуникации. Общая площадь сооружения — свыше 5,2 тысячи кв. метров.
- В Татарстане за первые три квартала 2022 года построили чуть более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», когда в республике ввели 2,2 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.
- Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат для лечения коронавируса «Амбервин». Он создан для лечения среднетяжелого протекания COVID-19 в составе комплексной терапии вирусного поражения легких, говорится в показаниях к применению.
- Правительство в нынешних условиях не считает целесообразным выделять средства из госбюджета на содержание «Роснано», пишут «Ведомости». По информации собеседников издания, соответствующее обращение направил министр финансов Антон Силуанов президенту РФ Владимиру Путину. При этом активы «Роснано» будут распроданы с сохранением части портфельных компаний с высокой значимостью для технологического развития страны.
Ключевые события 238-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин. По каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности. О ходе работы правительство будет еженедельно докладывать Владимиру Путину.
- Власти Херсонской области сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Херсон — в направлении Новая Каменка — Берислав, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Меж тем, из порта Херсона началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра. Для этого были зaпущены паромы, которые пeревозят людей из Херсона в Алeшки и в Голую Приcтань. Там же рaзвернут пункт временного рaзмещения, где спасатели уже распределят нaправление для поездки — его выбeрут на основе желания самого чeловека.
- Российские войска пресекли попытку украинского десанта захватить территорию Запорожской атомной электростанции, сообщает Министерство обороны РФ: «Сегодня около четырех утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища».
- Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.
- Вооруженные силы РФ продолжают удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ: «В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 324 самолета, 161 вертолет, 2 278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5 891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 652 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым