Патрушев: Совбез обсудил вызовы безопасности в условиях миграционного кризиса

Совет безопасности обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса, который вызван геополитическими и экономическими изменениями. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Сейчас, по оценкам ООН, в мире насчитывается свыше 280 млн мигрантов.

По словам секретаря Совбеза, на заседании приняли решение до конца текущего года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции.

— Правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений, — приводятся слова Патрушева на сайте Кремля.

Также секретарь Совбеза России анонсировал законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране.

Сегодня президент России Владимир Путин призвал внести коррективы в миграционную политику страны в условиях изменений в мире в сфере миграции.



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Татьяна Леухина