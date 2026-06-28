Дональд Трамп выдвинул экс-морпеха на пост главы иммиграционной службы
Лэнс Шройер руководил программой 287 (g), которая предусматривает сотрудничество местных правоохранительных органов с ICE
Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост руководителя иммиграционной и таможенной службы США (ICE) бывшего полицейского и морского пехотинца Лэнса Шройера.
— С удовольствием сообщаю, что назначил Лэнса Шройера на должность директора ICE, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Шроер — ветеран правоохранительных органов штата Оклахома с 29-летним опытом службы. Он также руководил программой 287 (g), которая предусматривает сотрудничество местных правоохранительных органов с ICE.
Трамп подчеркнул, что Сенат должен «немедленно утвердить Лэнса — без задержек».
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