В Казани отреставрируют здание Ратуши — бывшего Дворянского собрания

Казанскую ратушу ждет реставрация

В столице Татарстана обновят здание Казанской ратуши — соответствующий тендер на разработку проектной документации для ремонтно-реставрационных работ здания объявило ГИСУ РТ. Начальная цена контракта — 3,7 млн рублей.

Ремонтно-реставрационные работы будут профинансированы из республиканского бюджета. По информации заказчика, зданию требуется ремонт (в рамках которого проведут гидроизоляцию подвала, обновят паркетные полы), а также усиление, частичная замена стен и перегородок. В части наружных работ строители должны будут очистить и покрасить карнизы, герб и другие элементы декора на фасаде. Кроме того, в здании частично заменят систему отопления, водоснабжения, вентиляции и другие коммуникации. Общая площадь сооружения — свыше 5,2 тысяч кв. метров.

Реставрация будет проходить с закупкой мебели. Исполнителю тендера необходимо предусмотреть круглые фуршетные столы с регулировкой высоты. Оборудование должно быть отечественным, а импортное — соответствовать национальным стандартам России.

Казанская ратуша — это представительское здание мэрии, где заседает Городская дума и проходят встречи официальных делегаций, различные форумы, культурные мероприятия и торжественные церемонии. Здесь возродили традиции проведения новогодней елки и балов для школьников и студентов. Зимой — это резиденция «Джаза в усадьбе Сандецкого», а также здесь работает галерея современного искусства «Окно». В здании восемь залов, и в трех из них (Колонном, Банкетном и Купольном) можно официально провести церемонию бракосочетания.

Фото: yandex.ru

От Дворянского собрания до Дома офицеров



Казанская ратуша, объект культурного наследия, — это здание бывшего Дворянского собрания, которое построили в редком для Казани стиле неоренессанса в 1844—1852 годах архитекторы Михаил Коринфский и Николай Ефимов. До 1814 года у высшего корпоративного органа сословия дворян не было своего помещения — оно занимало разные казенные и частные дома, пока в 1843-м казанское дворянство не постановило построить Дворянский дом на Грузинской улице (сейчас ул. Карла Маркса) у Театральной площади.

Фото: kzn.ru

Из представленных проектов утвердили план Михаила Коринфского. Руководство строительством сначала поручили губернскому архитектору Фоме Петонди, но ввиду его занятости возведением дома занялся Коринфский. В ходе строительства по пожеланию дворян в проект внесли изменения — увеличили размеры танцевального зала. Бронзовых дел мастер Денике изготовил люстры, которые можно было поднимать и опускать над парадной лестницей. Их сохранили и в последующие годы, приспосабливая под газовое, а затем электрическое освещение. Мебель и зеркала закупили в магазине братьев Еремеевых.

Главный зал украшали портреты царей, в других висели гербы уездных городов Казанской губернии: Козьмодемьянска, Лаишево, Мамадыша, Свияжска, Спасска, Тетюшей, Царевококшайска, Цивильска, Чебоксар, Чистополя, Ядрина. В 1860 году трехэтажное здание было достроено, его отличали изящество и утонченность форм, оригинальное оформление интерьеров. Танцевальный зал вмещал до 800 человек и еще до 400 на балконах. В доме были большая и малая столовые, буфетная, пикетная, гостиные и клубные комнаты, библиотека, канцелярия, кабинет предводителя, шинельные и туалетные комнаты, номера для приезжих, винные погреба, различные хозяйственные службы. Словом, одновременно здесь могли находиться до 2,5 тысячи человек.

В 1875—1879 годах центральный вход оформили портиком с балконом. Большой ремонт в здании был в 1902—1903 годах, тогда обновили интерьеры и смонтировали электрическое освещение. До революции здесь проходили главные балы года, собиравшие по тысяче человек, а также губернские дворянские выборы, парадные приемы и обеды, благотворительные вечера, концерты.

18 февраля 1914 года в Дворянском собрании прошел вечер поэтов-футуристов В.В. Маяковского, В.В. Каменского, Д.Д. Бурлюка. В предреволюционные годы помещения собрания в основном сдавали внаем, а в годы Первой мировой войны здесь был госпиталь. В советские годы здание использовали как кинозал и танцплощадку, здесь проходили заседания Верховного Совета республики, партийные конференции.

Фото: kzn.ru

В 1959 году объект взяли под охрану государства как памятник истории, а в 1981-м — как памятник архитектуры. Долгие годы казанцы знали его как Дом офицеров, но в 1996-м здание передали администрации Казани, после чего власти города решили его реконструировать и разместить в нем Казанскую ратушу.

Елена Тихонова