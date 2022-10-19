Экономист Бикбов прокомментировал новый указ Путина по дополнительным обязанностям для глав регионов

Экономист Альберт Бикбов объяснил, что означают возложенные указом президента России дополнительные обязанности для глав регионов, и в том числе для президента Татарстана Рустама Минниханова. По его словам, это фактически дополнительная ответственность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

— В связи с этим будут приняты максимально строгие меры защиты от возможных террористических атак: на транспорте, на узлах коммуникаций и связи, на объектах энергетики. Будет резко усилена охрана общественного порядка, охрана военных и важных государственных объектов (патрулирование, досмотры, строгий пропускной режим и оперативная работа). Совершенно очевидно, что будут закручены гайки вокруг любых общественных массовых мероприятий, если вообще дадут возможность собираться массовым скоплениям людей. Митинговая и уличная протестная активность — на ноль. Особое внимание к деструктивным высказываниям и призывам в соцсетях и в других сегментах интернета, все это будет пресекаться, — рассказал экономист.

Бикбов обратил внимание на еще один аспект указа, а именно — возложение на глав регионов полномочий по удовлетворению потребностей армии.

— Как говорится, все для фронта, все для победы. Работа Татарстана в этом направлении одна из лучших в стране, но есть еще возможности прибавить, — заключил он.

Сегодня Владимир Путин ввел военное положение на территориях четырех регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В связи с этим глав регионов России наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Они должны будут уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для спецоперации.

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