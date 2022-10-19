Глав регионов России наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Глав регионов России наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

— В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ сегодня подписан, — заявил президент России.

Он обратил внимание, что высшие должностные лица регионов России должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для спецоперации.

— Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие, — заявил Владимир Путин.

Кроме того, в соответствии с президентским указом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится максимальный уровень реагирования. Он позволяет их главам осуществлять полномочия, предусмотренные российским законом «О военном положении».

Речь идет о полномочиях по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих регионов и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также у них появляется право реализовывать меры для удовлетворения потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

— Ввести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей режим (максимальный уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, — говорится в президентском указе.

Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Указ уже подписан и опубликован.



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Татьяна Демина