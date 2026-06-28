В России изменят стандарт работы детских садов

Также Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство просвещения России намерено внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт для детских садов, добавив в него требования к минимальному набору средств обучения, как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА «Новости».

— Мы актуализируем федеральный стандарт дошкольного образования и планируем включить в него требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, — отметил он.

В настоящее время Министерство работает над обновлением детских садов, уделяя особое внимание созданию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ведомство стремится обеспечить условия для раннего знакомства детей с наукой в программах дошкольного образования и развивает кадровый потенциал.

Также Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что на территории «Казанской ярмарки» одобрили строительство жилых домов, детсада и школы.

Никита Егоров