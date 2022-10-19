В Казани после отмены двух приговоров суд вернул прокурорам дело экс-главы Росимущества по Татарстану

Сегодня Вахитовский райсуд Казани постановил — вернуть в прокуратуру РТ резонансное дело по обвинению в получении взятки в 10 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил Айрат Уразманов, адвокат обвиняемого экс-главы территориального Управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина.



Ранее по делу Гатина Вахитовский райсуд дважды выносил обвинительный приговор — наказывал экс-чиновника 4 годами колонии строгого режима в 2019-м и мае 2022-го. В первый раз после отмены приговора в кассации осужденного освобождали из колонии, второй раз — из СИЗО, по решению Верховного суда РТ.

Третий процесс стартовал под председательством судьи Лилии Галимовой в Вахитовском райсуде этой осенью, и сегодня на третьем заседании было вынесено постановление о наличии в обвинительном заключении процессуальных нарушений, которые, по мнению суда, препятствуют рассмотрению дела.



Одновременно с этим суд заменил обвиняемому Альберту Гатину домашний арест запретом определенных действий.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеокамеру признательные показания. В суде от них отказался.

Ирина Плотникова