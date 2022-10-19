Границы России в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется
Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения с 20 октября, указ подписал президент России Владимир Путин.
— Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России уже действовал режим военного положения, и сейчас необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации, — объявил глава государства.
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