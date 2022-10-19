Путин призвал внести коррективы в концепцию миграционной политики России

Президент России Владимир Путин призвал внести коррективы в миграционную политику страны в условиях изменений в мире в сфере миграции. Об этом было сказано на заседании Совета Безопасности России.

— Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: Олег Тихонов

Путин указал на своевременное и эффективное реагирование на изменения в миграционой сфере, совершенствовать работу, исходя из тщательного анализа новых реалий.

В начале февраля первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил создать в МВД отдельную службу по вопросам миграции, которая занималась бы не только оперативной работой, но еще и аналитикой.



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Татьяна Леухина