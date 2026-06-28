Минниханов возглавил список кандидатов от «ЕР» в Татарстане на думских выборах

Далее в списке — Герой России Александр Лапин, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова и другие

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Москве проходит съезд «Единой России», на котором партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы. В работе съезда принимает участие президент страны Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба партии, на мероприятие прибыли почти четыре тысячи человек. Большинство участников и делегатов XXIII съезда «Единой России» представляют региональные отделения партии. Также состоялось совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

И сегодня решением съезда «Единой России» утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы.

Список «Единой России» в Татарстане возглавил раис республики Рустам Минниханов. Далее в списке — Герой России Александр Лапин, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, депутат Госдумы Айдар Метшин, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, депутаты Госдумы Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов, Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, член Общественной палаты РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова и другие.

Также утверждены кандидаты от партии, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

На съезде работает и делегация от Татарстана. В ее составе — секретарь регионального отделения «Единой России», почетный председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, депутаты, актив партии со всей республики.

На площадке собрались победители предварительного голосования партии из числа ветеранов специальной военной операции, в том числе Герои России, главы регионов, члены правительства, действующие депутаты, сенаторы, молодогвардейцы, волонтеры, сторонники «Единой России», эксперты.

Списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы сегодня утвердили на пленарном заседании съезда. Ранее кандидатуры для включения в списки определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования. В нем приняли участие более 10 миллионов человек — это почти 10% от общего количества избирателей в РФ.

Никита Егоров