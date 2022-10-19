В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения

Военное положение в четырех новых регионах России

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения с 20 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

— Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России уже действовал режим военного положения, и сейчас необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации, — объявил глава государства.



Совет Федерации рассмотрит указ президента России о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



Перед этим, с 23 по 27 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин решил 21 февраля 2022 года. Указы он подписал сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.



Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.



«Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила...»

«Реальное время» публикует полный текст указа президента России о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» постановляю:

1. Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с предложениями Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

3. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

4. Настоящий Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.





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Татьяна Демина