Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года из-за пандемии

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерию Гульшину.

Она напомнила, что, согласно указу президента России о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть 78 лет.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре прошлого года исследователи Оксфордского университета сообщали, что пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны.

Оказалось, что коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.

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Максим Кокунин