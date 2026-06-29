«Крылья Барса» заняли второе место в чемпионате после домашнего тура

В решающем матче казанцы уступили одно очко главному конкуренту из Санкт-Петербурга

Благодаря спонсорам казанская команда может играть в форме разных цветов: «Крылья Барса» в желтом. Фото: предоставлено БК «Крылья барса»

В казанском спорткомплексе «Тулпар» завершился тур чемпионата России по баскетболу на колясках. Хозяева площадки «Крылья Барса» выиграли четыре матча, уступив в одном, и теперь занимают промежуточное второе место в турнирной таблице. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Казанцы начали с двух побед над Тюменью и Ульяновском

В домашнем туре казанцы стартовали игрой с тюменским «Шансом», по итогам которой были сильнее, победив со счетом 64:49. Далее последовала крупная победа над ульяновской «Волгой» — 85:36. Именно волжане преподнесли главный сюрприз стартового тура, обыграв «Легион-Югра» из ХМАО со счетом 58:52, тем самым повторив свой успех на весеннем отборе. Болельщики «Крыльев Барса» со стажем могли наблюдать за этим поединком, разрываясь в предпочтениях, поскольку за победителей играл экс-казанец Руслан Кожевников, а за северян — Андрей Чугунов, в прошлом капитан казанской дружины.

Ульяновцы провели весь матч одной пятеркой, а северяне находятся на стадии формирования новой команды. Пока им не помог даже сбор, проведенный в казанском спорткомплексе «Дан», но путь наверх — процесс затяжной, в котором необходимо полагаться на накопительный эффект. Сменили ушедших из команды ветераны СВО Динар Багаутдинов, Андрей Белов, Виталий Нагорный, а также другие новички — Николай Буянов, Аслан Солтыханов, экс-тюменец Валерий Насекин. Среди них был еще один экс-игрок «Крыльев Барса» Юрий Отрощенко и, видимо, окончательно перешедший в парабадминтон Агван Пилоян. Новичок северян Валерий Насекин решился на переезд и переход в другую команду нынешней зимой, перешагнув за 50-летний возраст.

«Крылья Барса» в зеленом. Реальное время / realnoevremya.ru

С надеждой на реванш

Важной в психологическом плане была встреча «Крыльев Барса» с московским «МБА Фальконом». Именно москвичам действующие чемпионы России и новоиспеченные обладатели Кубка страны уступили в отборочном туре чемпионата страны, но есть нюансы. В той игре у казанцев отсутствовали сразу три игрока основы — Артур Галстян, которому делали операцию, и Василий Кочетков с Альбертом Багамановым, отстраненные по неясным причинам. Обсуждали, что их степень инвалидности недостаточно тяжелая. Иными словами, парни ходят на своих ногах. Другое дело, что травмы их таковы, что категорически не позволяют играть в баскетбол в обычном понимании этого термина. На Западе к подобным людям относятся однозначно: не можешь играть на ногах — играешь в коляске. И никого не шокировало, что часть соперников «Крыльев Барса» по международным матчам из команд Боснии и Герцеговины или Турции до игры и после нее вставали с инвалидных колясок и передвигались на своих двоих.



Но в итоге решение об отстранении Багаманова и Кочеткова было отменено — в том числе и потому, что на момент возвращения в орбиту международных стартов ребята будут востребованы в сборной страны. Тренеры команды занимаются и своей прямой работой, и селекцией, и реабилитацией людей, оказавшихся в сложной ситуации. Человек с вырезанными менисками никак не подойдет под определение здорового человека, а вот под понятие «повреждение опорно-двигательного аппарата» (так расшифровывается ПОДА) подходит вполне. Есть бывшие баскетболисты, которым здоровье сейчас не позволяет заниматься этим спортом, но им может подойти баскетбол на колясках.

Интерес к матчу в Казани был настолько серьезным, что среди официальных наблюдателей оказался главный тренер сборной России Дмитрий Оленевский. Казанцы вышли на игру в неполном составе — 11 человек. Не было ни Эльвира Файзуллина, ни Рустама Рахманкулова. Артур Галстян занял место на скамейке запасных, как и Всеволод Салин. Но уже на старте казанцы ушли вперед — 6:2, в том числе за счет точных бросков Кочеткова и Багаманова. Альберт, который до своего перехода в тихий баскетбол никогда не занимался его классическим вариантом, признавался: «Наталья Владимировна поставила мне бросок, которого вообще не было по вышеуказанным причинам. Сергей Анатольевич поднял нашей команде уровень общефизической подготовки на лучший в стране. А совместно они придумали и доработали несколько совместных комбинаций». То, как Кулешова ставит бросок, Багаманов продемонстрировал, отправив мяч в корзину без касания дужки кольца.

«Крылья Барса» в белом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К — любимая буква «Крыльев Барса»

Стартовая пятерка «Крыльев Барса» — Кочетков, Виктор Кайнов, Владимир Кучин — три К, собранные вместе в баскетбольном варианте 3х3, были укреплены «копейкой» Динаром Камалиевым, еще одним баскетболистом, чья фамилия начинается на букву К. Это логично для команды с названием «Крылья Барса», и только Багаманов выделялся в этом плане. Он и покатил первым на замену, уступив место на площадке Всеволоду Салину, при двукратном преимуществе в счете — 15:8. Салин тут же отметился в протоколе, получив персональное замечание, и к концу периода москвичи слегка сократили отставание — 15:12.

Самое важное в этой ситуации — что москвичи навязали вполне конкурентную борьбу казанским «Крыльям», находившимся в лучшем составе и в оптимальной форме, а это важно для развития российского баскетбола на колясках. Но чемпион не был бы чемпионом, если бы игроки не проявили характер в нужное время. Вначале Динар Камалиев, у которого до того момента не шли броски, «обокрал» соперника на приеме мяча и забросил из-под кольца. А затем Салин, у которого было уже два фола, забросил несколько мячей подряд, выйдя в лучшие бомбардиры матча. Правда, Кочетков был с этим категорически не согласен. Промахнувшись из-под кольца, он в следующей атаке был точен из-за шестиметровой линии — 34:24.

Счет первой половины матча — 40:26 и 59:38 по итогам третьего периода намекали, что казанцы ближе к реваншу, чем соперники к повторению итогов предыдущей игры. А расписание турнира подсказывало, что во второй половине игры лучше сохранить преимущество, чем пытаться его наращивать, кидая на это все силы. Уже на следующий день в 10:00 казанцам предстояло выйти на площадку в главной игре тура против питерской команды «БасКИ», поскольку на реванш с Москвой казанцы отрядили семерых игроков основы, не задействуя Иванова и Шигапова, Самарцева и Симонова. Стратегия диктовала тактику, и казанцы перешли на энергосберегающий режим, в котором многие фавориты чемпионата мира по футболу преодолевают групповой этап. В итоге нарисовался вполне приятный казанскому глазу счет 75:58, свидетельствующий о том, что в оптимальном состоянии с чемпионом Москва еще не справляется. А вот у Питера на этот счет были свои предположения.

«Крылья Барса» в красном. Реальное время / realnoevremya.ru

Преждевременный финал

На важнейшую игру тура с питерским «БасКИ» тренерский штаб казанцев выставил Артура Галстяна и Всеволода Салина вместо Кайнова и Камалиева. То, что фавориты российского баскетбола на колясках вышли друг на друга в предпоследний день тура, объяснялось итогами предварительного тура, где казанцы заняли третье место. И им необходимо было возвращать себе лидерскую позицию. Увы, в первой атаке из-под щита Альберт Багаманов промахнулся, и в итоге счет открыли питерцы. Но следующие шесть очков легли в копилку казанской команды, и два из них были в активе Салина, легко и точно реализовавшего свои попытки со штрафной линии. 6:2 — и уже в следующей попытке можно было увеличить разрыв, но Салин промахнулся из-под кольца, и Питер не простил — 6:4. Гости в целом действовали в своей излюбленной манере: расположиться на точке броска, выждать пару секунд, прицеливаясь, и бросать почти без сопротивления. Это распространенная практика, но в игре Казани с Москвой она почти не использовалась, поскольку команды старались исполнять броски, находясь в движении.

В целом первый период протекал для казанцев вполне благоприятно: разница в счете выросла до двукратной — 16:8,— пока Дмитрий Ситников не реализовал дальний бросок. Итог первого периода — 16:11 После этого начало второго периода пошло как по маслу. Вначале Багаманов принес казанцам четыре очка подряд, затем Кочетков пальнул из-за шестиметровой линии. Затем Владимир Кучин попал из-под кольца, разыграв «двоечку» с Кочетковым, и снова отличился Багаманов — 27:13.



Пахло разгромом, что важно: в результативных действиях была задействована практически вся стартовая пятерка, и непонятно было, на кого бросить силы сдерживания. Наставник питерцев Геннадий Щетинин, беря тайм-аут, видимо, просто пытался успокоить подопечных, уступавших с двукратной разницей к середине матча. Не забил Багаманов из-под кольца в концовке периода, в ответ на что казанцы получили быструю контратаку и бросок без сопротивления, и вместо предполагаемого счета 38:25 на табло горело 36:27. После этого точный бросок Альберта со средней дистанции не имел никакого значения, поскольку истекло время первой половины игры.

На третью четверть вместо Галстяна тренерский штаб «Крыльев Барса» выпустил Динара Камалиева, и у него случилось запоминающееся столкновение с Андреем Литвяком, после которого оба оказались на паркете. В остальном же матч перешел в сценарий, когда команды попеременно набирали очки, и счет 44:33 к середине третьей четверти выглядел вполне комфортным. У нас на площадку вышел Виктор Кайнов, как ответ на тайм-аут питерской команды. К заключительному перерыву казанцы подошли с отрывом 48:39, растеряв пять очков от пикового разрыва в 14 очков, но все равно это был вполне комфортный отрыв. Увы, он сократился наполовину уже в первую минуту игры — 48:43, причем, питерцы забивали легко. Это встревожило тренерский штаб «Крыльев», взявший тайм-аут и вернувший на площадку Багаманова, Галстяна и Салина.

«Крылья Барса» в черном. Реальное время / realnoevremya.ru

Тут произошло нечто невероятное: казанцы со своего подбора под щитом сделали пас в руки сопернику — 50:45. Затем они снова не забили из-под кольца, не реализовав штрафные. Питер просто перешел на тактику статических бросков, которую он умеет и любит, либо с помощью заслонов, либо без них. И разрыв в счете растаял до минимума — 54:51. Снова тренеры передернули состав, вернув Кайнова и Камалиева, который дважды не забил из-под кольца и заработал фолы — 56:54. То, как Питер наконец-то сравнял счет, выглядело, как издевательство, поскольку Андрею Литваку в этот момент вообще никто не мешал. Неточный пас в атаке, и Питер со штрафных уходит вперед — 56:58. Василий Кочетков двумя точными бросками вернул казанцам преимущество в счете — 60:59, после чего Щетинин взял тайм-аут, и его подопечные установили окончательный счет в игре — 60:61.

В заключительный день казанского тура было любопытно понаблюдать за двумя матчами. Во-первых, сможет ли Москва дать бой Питеру. Ответ на этот вопрос был получен уже к концу первой четверти, когда со счета 12:10 гости из Северной столицы умчались вперед. Символично, что в концовке они вели со счетом 74:44 и реализовали последнюю атаку, хотя атакующий кольцо игрок находился в очень сложной позиции. Итоги — 76:44 и уверенное лидерство по итогам первого круга.



«Крылья Барса» завершили домашний тур победой над гостями из Ханты-Мансийского автономного округа и заняли в турнирной таблице промежуточное второе место.