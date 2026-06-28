Армия России уничтожила два МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские войска также атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе

Министерство обороны России сообщает о уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29, находившихся на аэродроме.

— Силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по аэродрому, в результате чего были уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении объектов, связанных с хранением безэкипажных катеров, а также складов комплектующих к ним и различных объектов топливной инфраструктуры, используемых украинскими военнослужащими. Российские войска также атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Ранее сообщалось, что над регионами России минувшей ночью сбили 213 украинских БПЛА.

Никита Егоров