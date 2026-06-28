Раис РТ утвердил порядок назначения врио главы муниципалитета в республике

Временно исполняющие обязанности глав муниципалитетов будут назначаться, если кандидат на пост не получит необходимое количество голосов

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил порядок назначения временно исполняющего полномочия главы муниципального образования.

Документ устанавливает процедуры назначения в ситуациях, предусмотренных частью 6 статьи 19 и частью 16 статьи 21 Федерального закона от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В соответствии с новым порядком, временно исполняющие обязанности глав муниципалитетов будут назначаться, если кандидат на пост не получил необходимого количества голосов или если действующий глава досрочно прекратил свои полномочия, был отстранен от должности или задержан по решению суда.

Руководитель района обязан уведомить раиса Татарстана о наступлении одного из вышеупомянутых случаев в течение двух дней (если он сам в этой должности). В уведомлении он должен предложить кандидата на пост главы городского или сельского поселения.

Если речь идет о главе района, раис Татарстана сам выбирает кандидата на должность временно исполняющего обязанности. Это может быть осуществлено по его поручению Комиссией по кадрам Совета по вопросам кадровой политики при раисе РТ. В течение трех дней Комиссия может представить свои предложения, если кандидат был предложен главой района. Окончательный выбор остается за руководителем республики.

Обязанности по проверке соответствия кандидатов требованиям законодательства России и Татарстана, включая направление запросов в соответствующие государственные органы и организации, возлагаются на Администрацию Раиса РТ.



Никита Егоров