Россиянам объяснили, как ИИ может помочь быстрее найти работу

Нейросети могут ускорить выполнение рутинных задач

Фото: Динар Фатыхов

ИИ следует рассматривать как вспомогательный инструмент, а не как замену собственным усилиям. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, делясь рекомендациями о том, как эффективно использовать искусственный интеллект (ИИ) при поиске работы и какие навыки стоит подчеркнуть в резюме для привлечения внимания работодателей. Ее слова приводит RT.

— Нейросети могут ускорить выполнение рутинных задач, помочь в создании черновиков резюме и сопроводительных писем, а также подготовиться к собеседованию. Однако окончательный текст должен отражать именно ваш опыт и стиль, — пояснила она.

По её словам, важно не просто указывать в резюме, что вы обладаете навыками работы с ИИ, но и подробно объяснять, как именно вы его применяли: что именно вы автоматизировали, сколько времени сэкономили, где удалось повысить точность или качество работы.

Санина также признала важность создания резюме с индивидуальным подходом. «Анкеты, сгенерированные нейросетью, могут выглядеть шаблонно и утрачивать индивидуальность, что вызывает настороженность у рекрутеров. В 2026 году особенно ценятся такие навыки, как критическое мышление, коммуникация, адаптивность, ответственность и способность быстро справляться с новыми задачами», — подчеркнула она. Работодатели обращают внимание не просто на знание ИИ, а на то, как оно позволяет кандидату работать более быстро и эффективно.

Кроме того, Санина сообщила, что ИИ становится всё более распространённым инструментом среди работодателей: почти 10% компаний уже применяют такие технологии, а 39% работодателей пробовали работать с нейросетями.

— Рынок труда становится более конкурентным, и однообразные резюме работают менее эффективно. Успех обеспечивают не те, кто просто знаком с нейросетями, а те, кто умеет комбинировать цифровые инструменты с реальным опытом и понятной профессиональной историей. Такой подход значительно увеличивает шансы на успешное прохождение отбора и позволяет выделиться среди других соискателей, — заключила она.



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Никита Егоров