Путин: ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения
На съезде, где выступил президент России, должны быть утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам. Именно поэтому ВСУ наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам, добавил он, выступая на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве.
— Как еще можно охарактеризовать открытые попытки вербовки разного рода отщепенцев для совершения диверсий и терактов внутри нашей страны? — добавил он.
На съезде должны быть утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Напомним: ранее Путин заявил, что экономику России выведут на новый технологический уровень.
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