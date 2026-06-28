Путин: ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

На съезде, где выступил президент России, должны быть утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам. Именно поэтому ВСУ наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам, добавил он, выступая на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве.

— Как еще можно охарактеризовать открытые попытки вербовки разного рода отщепенцев для совершения диверсий и терактов внутри нашей страны? — добавил он.

На съезде должны быть утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Напомним: ранее Путин заявил, что экономику России выведут на новый технологический уровень.

Никита Егоров