С начала этого года казанские автобусы перевезли более 100 млн пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за 9 месяцев 2022 года на городских автобусах совершили поездки 112,1 млн пассажиров, сообщила Ассоциация АТП Татарстана.

Перевозчики Казани определили самые востребованные автобусные маршруты у пассажиров в первый месяц осени:

автобусный маршрут №1

автобусный маршрут №33

автобусный маршрут №35

автобусный маршрут №43

автобусный маршрут №45

автобусный маршрут №46

автобусный маршрут №55

В ассоциации напомнили, что транспортная сеть Казани состоит из 56 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 730 единицы подвижного состава.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлой недели в мэрии Казани прошло совещание, посвященное ходу разработки новой маршрутной сети общественного транспорта.

Сейчас единая маршрутная сеть в столице Татарстана состоит из 56 автобусных маршрутов, по которым курсируют 730 автобусов, 9 трамвайных маршрутов (87 трамваев), 10 троллейбусных маршрутов (136 троллейбусов) и одной линии метро, состоящей из 11 станций, пассажиров обслуживает 51 вагон.

Разработкой проекта оптимизации маршрутной сети общественного транспорта Казани занимается ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Институт уже проанализировал состояние транспортной системы Казани, провел социологические исследования, разработал транспортную математическую модель города. Сейчас специалисты создают несколько вариантов. Ожидается, что работу над проектом институт завершит в конце этого года.

Еще неделей ранее «Реальное время» выяснило, что по итогам января — августа 2022 года пассажирооборот автотранспорта в Татарстане достиг 899 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился незначительно — на 0,9%.

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Максим Кокунин