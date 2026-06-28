Половина молодых соискателей Татарстана нашла работу в кадровом центре

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются специалисты для промышленности, сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса

Фото: Мария Зверева

Более 55% обратившихся молодых людей (1,6 тыс.) в Татарстане нашли работу через кадровый центр «Работа России».

Как сообщила пресс-служба центра, организация сопровождает молодых людей на всех этапах профессионального пути: от выбора будущей специальности до успешного выхода на первое рабочее место.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются специалисты для промышленности, сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса.

Системная работа с молодежью включает широкий спектр услуг. С начала года профориентационные мероприятия прошел 7231 молодой человек (возраст: 14—35 лет), программы социальной адаптации — 302 соискателя, психологическую поддержку получили 157 человек. Еще 108 граждан в возрасте 16—35 лет обучаются новой профессии.

— Мы выстраиваем для молодежи понятный маршрут: от интереса к профессии — к реальным навыкам и первому рабочему месту, — отметил директор кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин. — Важна скорость и точность подбора, поэтому мы объединяем усилия с работодателями и образовательными организациями.

Никита Егоров