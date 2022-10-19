В Татарстане с января по сентябрь ввели 2,7 миллиона «квадратов» жилья — это 5-е место в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Темпы ввода жилья выросли почти на четверть

В Татарстане за первые три квартала 2022 года построили чуть более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», когда в республике ввели 2,2 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.

Почти три четверти от всего введенного за девять месяцев жилья — 1,95 миллиона «квадратов» — индивидуальное жилье, построенное за счет собственных средств татарстанцев. Это 13 520 домов.

Для сравнения: за январь — сентябрь прошлого года построили 1,39 миллиона квадратных метров индивидуального жилья. Таким образом, его ввод в Татарстане вырос на 40%. Что касается количества построенных домов, то оно увеличилось на 32,4% — за первые девять месяцев 2021-го в Татарстане возвели 10,3 тысячи таких объектов.

Почти три четверти от всего введенного за девять месяцев жилья — 1,95 миллиона «квадратов» — это индивидуальное жилье. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предприятия и организации в Татарстане за девять месяцев 2022 года построили 757,3 тысячи квадратных метров жилья. Это 128 домов на 28 629 квартир, следует из данных Татарстанстата.



Доля жилья, построенного предприятиями и организациями в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года, составила всего 28%. Для сравнения: в прошлом году она достигала 37,5%.

Доля жилья, построенного предприятиями и организациями в Татарстане за январь — сентябрь, составила всего 28%. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 по строительству жилых домов

По строительству жилых домов Татарстан стабильно входит в число лидеров. По итогам января — сентября 2022 года республика замкнула топ-5.

Лидирует по строительству жилья Московская область. Там за девять месяцев возвели почти 11,6 миллиона квадратных метров. Это в четыре раза больше, чем в Татарстане.

На втором месте в рейтинге российских регионов по строительству жилых домов расположился Краснодарский край — 7,5 миллиона «квадратов». На третьей строчке — Москва, где за январь — сентябрь возвели 4,75 миллиона кв. м жилой недвижимости, на четвертой — Ленинградская область (почти 3,16 миллиона «квадратов»).

В десятке лидеров среди регионов Приволжского федерального округа также находится соседняя с Татарстаном Башкирия. Там за три квартала построили 2,18 миллиона «квадратов» жилья. С этим показателем республика расположилась на 8-й строчке.

Фото: Татарстанстат

На 6-м месте в рейтинге, сразу после Татарстана, находится Санкт-Петербург, где за девять месяцев построили 2,5 миллиона кв. метров жилья. На 7-й строчке — Тюменская область (2,19 миллиона «квадратов»), на 9-й — Свердловская (почти 2,15 миллиона кв. м).

Топ-10 замкнула Ростовская область. За январь — сентябрь 2022 года там смогли построить почти 2,148 миллиона «квадратов жилья». Это на 561,5 тысячи квадратных метров меньше, чем в Татарстане.

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Татьяна Демина