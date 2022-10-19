Президент России поручил создать специальный координационный совет

Президент России Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Президент отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления.

— Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава Кабинета министров, — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.

В перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, вошли:



Правительству необходимо подготовить проект указа президента об образовании координационного совета в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения СВО (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики).

Предусмотреть, что данный совет возглавляет председатель правительства, в состав этого совета входят представители Минобороны , МВД , МЧС , Росгвардии, ФСБ , СВР , ГУСП, других федеральных органов исполнительной власти, Госсовета.

Комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» обеспечить координацию деятельности органов государственной власти субъектов России, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с федеральными государственными органами при осуществлении указанной деятельности.

Координационному совету, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня поручений, определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов Правительства Российской Федерации, ответственных за работу по каждому направлению.

Председателю координационного совета, предусмотренного пунктом 1 настоящего перечня поручений, регулярно докладывать о ходе его работы.

Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Указ уже подписан и опубликован.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин