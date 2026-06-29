С чего начался IT-прорыв Татарстана

Как Татарстан становился лидером цифровой трансформации России

Фото: Реальное время

Моментальная связь, обработка, хранение и передача огромных массивов данных на любые расстояния… Все это — неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Татарстан не только входит в число российских регионов-лидеров по общему уровню цифрового развития, но и в последние десятилетия не раз становился пилотным регионом для тестирования и внедрения многих инновационных IT-технологий. Это стало возможным благодаря наличию мощной, грамотно выстроенной системы телекоммуникаций, охватившей всю республику. Системы, потенциал которой уже на момент создания кратно превышал фактические потребности региона и сохраняет огромный резерв возможностей для дальнейшего развития сегодня и на десятилетия вперед. Когда и как в Татарстане началось бурное внедрение телекоммуникационных услуг? Кто первым начал инвестировать сотни миллионов рублей в строительство и развитие современной сферы связи и обмена информацией? Об этом — в новом цикле материалов от «Реального времени». Часть первая.

Рустам Минниханов: «Цифровизация всех отраслей — наш серьезный приоритет»

Из года в год Республика Татарстан подтверждает статус одного из самых технологически развитых регионов России. В июне 2025 года об этом в очередной раз было объявлено на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России», где состоялось совещание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко. Татарстан был признан лидером цифровой трансформации страны.

Рустам Минниханов: «Если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками». взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал:

— Если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками. Главный критерий оценки власти — качество жизни граждан <…> Мы должны создавать такие условия в любой точке, должны транслировать стандарты и на другие территории, населенные пункты, чтобы качество жизни людей сильно не отличалось.

В основе успешной реализации поставленных задач — оперативность принятия решений и обмена информацией, способность быстро реагировать на коррекцию вводных под текущую ситуацию всеми участниками процессов. Все это возможно эффективно воплотить только в цифровом — телекоммуникационном поле. Но тот цифровой мир, к которому сегодня все так привыкли, был не всегда. Его создавали целенаправленно и высокопрофессионально.

Дозвониться до родных или деловых партнеров, отправить сообщение или переслать документ сегодня можно практически из любой точки мира. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сегодня практически нет проблем с тем, чтобы дозвониться до родных или деловых партнеров в любое время и где бы они ни находились, отправить сообщение, переслать документ, видеофайл, завизировать договор с помощью электронной подписи и решить неотложные задачи практически из любой точки мира. Главное — не забыть вовремя подзарядить свой мобильный и пополнить баланс. Между тем всего три десятка лет назад даже просто услышать голос нужного человека на расстоянии было непросто.

Сложнее всего приходилось бизнесу и промышленникам. Не нужно объяснять, что такое для бизнеса отсутствие возможности оперативно связаться с партнерами или госслужбами, для предприятия непрерывного производства — задержка с принятием важного решения, для нефтедобытчиков — отсутствие связи между скважинами, добывающими управлениями, руководством и участниками логистических цепочек, например капитанами перевозящих нефть танкеров. Именно бизнес — компания ТАИФ — и стал первопроходцем — инициатором и создателем телекоммуникационной отрасли в Республике Татарстан.

Одним из первых не только в республике, но и в России в целом ТАИФ приступил к внедрению системы сотовой связи, что повлекло за собой необходимость решения и целого комплекса сопутствующих и пересекающихся задач в сфере развития телекоммуникационной отрасли. Самые объемные задачи — модернизация и цифровизация действующей, но серьезно устаревшей к тому времени проводной телефонии, состыковка существующих и новых линий коммуникации, строительство и подключение вышек сотовой связи. Для этого создавалась сложнейшая, простирающаяся на тысячи километров, охватывающая всю республику дублированная (чтобы исключить сбои в передаче данных) система оптико-волоконных линий, обеспечивающих не только работу кабельного телевидения, но и позволяющих скоростной обмен терабайтами данных. Достаточно сказать, что все нынешние системы — новые поколения связи и интернета — по сей день работают на основе и с использованием тех самых новейших на то время технологий и ресурсов, что были заложены и реализованы в республике ТАИФом более тридцати лет назад. Технологий, остающихся на уровне передовых решений в мире и сегодня.

Альберт Шигабутдинов: «Структура телекоммуникаций у нас в республике, может быть, лучше, чем в самых развитых странах». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— IT-технологии, собственное программирование, «Электронный Татарстан», наш наукоград — Иннополис, особые экономические зоны, техно— и промпарки, стремительное развитие ИИ и разработка собственных цифровых продуктов и технологий… Все то, что сегодня всем нам кажется совершенно естественным, привычным и словно существовавшим всегда, на деле — новейшая история Татарстана и России. Создать все это и сделать успешным во многом стало возможным благодаря развитой структуре телекоммуникаций: надежная связь, передача и скоростной обмен данными, продуманная, неоднократно продублированная надежная оптико-волоконная сеть. Могу уверенно заявить: структура телекоммуникаций у нас в республике точно не хуже, а может быть и лучше, чем в самых развитых странах мира. И очень отрадно осознавать, что создание основы, фундамента отрасли телекоммуникаций в Татарстане во многом — заслуга Группы ТАИФ, — в беседе с журналистом «Реального времени» подчеркнул председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «В 1970-е годы даже в голову не могло прийти, что будут созданы такие микропроцессоры, что позволяют обрабатывать триллионы операций в секунду». Реальное время / realnoevremya.ru

Интересный момент: сам Альберт Кашафович признается, что в том, что мобильная связь не просто появится, но и станет массовой, не сомневался, как и его сокурсники, со времен студенчества (в 1976 году он окончил обучение в Казанском авиационном институте по специальности «радиоэлектронные устройства», — прим. ред.). Вот только не думал, что это произойдет так скоро и что ему самому доведется участвовать в развитии отрасли:

— Наш прогноз был — примерно через 100 лет. С теоретическими основам мы уже тогда были знакомы, и даже работали. Вот только технологической базы тогда еще не существовало: электроника строилась на лампах и о микросхемах еще даже не думали. Нам тогда даже в голову не могло прийти, что будут созданы такие микропроцессоры, микросхемы, что сегодня позволяют параллельно обрабатывать триллионы операций в секунду. А вот теоретические основы, схемы — это мы уже понимали. Даже делали свои «сотовые телефоны», но на несколько абонентов. Правда, были они большие, громоздкие. Аналоговые. Тогда же только-только с ламп начался переход на транзисторы, микросхемы… Они были редкостью, а схема, замещавшая сотни ламп, представляла собой плату с десятками транзисторов.

Первую систему массовой мобильной связи в Татарстане создавали РТТ

Начало 1990 годов. Кризис политический, экономический, технологический. Вопрос телефонии в целом для страны на тот момент — хотя и острый, но не приоритетный. У государства нет возможностей не то что инвестировать в воплощение с нуля такого высокотехнологичного проекта, как мобильная связь, но приходится откладывать даже планы по модернизации действующих, безнадежно устаревших и исчерпавших возможности по подключению новых абонентов аналоговых декадно-шаговой и релейной систем стационарной телефонии, уже не способных удовлетворить запросы населения.

В начале 1990-х только в Татарстане почти четверть миллиона семей годами ожидали очередь на установку стационарного телефона. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сейчас уже мало кто помнит, но в начале 1990-х годов и только в Татарстане было почти четверть миллиона заявок на установку телефонов. Стационарных! Люди не то что годами стояли в очереди, кому-то и жизни не хватало, чтобы получить право на установку и подключение аппарата, — в беседе с журналистом «Реального времени» вспоминал Альберт Шигабутдинов.

Проблема породила инновационную идею: самостоятельно создать в республике и развить телекоммуникационную отрасль Татарстана до уровня ведущих мировых технологий.

— В 1992 году делегация в то время еще ВТНПО «Казань» находилась с рабочей поездкой в США, где и познакомились с транковой связью. У них тогда это считалось очень статусным и передовым. И далеко не каждый мог себе это позволить. Но это было очень удобным решением. Мы провели глубокий анализ ситуации, изучили рынок, определились с выбором лучшего в то время поставщика самого совершенного оборудования и новейших мировых технологий — компанией Nokia, связались с ними и договорились о хорошей цене, — рассказал о том, как в республике начиналась новая эра развития телекоммуникационной отрасли, Альберт Шигабутдинов.

Концентрироваться только и исключительно на обеспечении собственных потребностей в надежной связи в ВТНПО «Казань» не собирались. Так в 1993 году была создана компания «Радиотелефонные технологии», или РТТ, перед которой ставилась задача разрастись в широкую сеть радиотелефонной связи. Амбициозные цели требовали серьезных вложений. Пришлось договариваться о кредите.

В 1993 году командой ВТНПО «Казань» под руководством Альберта Шигабутдинова была создана компания «Радиотелефонные технологии», или РТТ. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Объем инвестиций в построение и развитие компании РТТ со стороны ВТНПО «Казань» (позже на его основе была создана компания «ТАИФ», продолжившая реализацию начатых проектов) стал одним из крупнейших инвестиционных проектов того времени не только в сфере телекоммуникаций, но и в экономике Татарстана, да и России в целом.

Не экономила компания и на подготовке персонала: коллектив РТТ обучался в Финляндии, на родине поставщика оборудования — компании Nokia, с получением европейского сертификата. По возвращении специалисты сразу включались в работу по монтажу и обеспечению эффективной эксплуатации оборудования радиотелефонной связи.

Для установки антенн и размещения оборудования в населенных пунктах договаривались об использовании кровель высотных зданий. Так, один из коммутаторов в столице Татарстана разместился в здании АТС-36 на улице Бутлерова, а три базовые станции были смонтированы на высотке Казанского государственного университета, телебашне и в микрорайоне Горки. На трассе Казань — Набережные Челны была построена 50-метровая вышка. Кроме того, была достигнута договоренность об использовании в интересах абонентов РТТ действующих вышек радиорелейных коммуникаций, в том числе объектов советского предшественника современного Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики — Таттрансуправления.

Радиотелефонная трубка стоила тогда около $3 тыс., весила более полукилограмма, работала от заряженного аккумулятора час, а каждая минута разговора обходилась примерно в 5$. Но это была свобода оперативного общения! В первую очередь — делового, когда от вовремя сделанного звонка нередко зависит судьба многомиллионной сделки или успешного решения важнейших производственных вопросов. В 1994 году связь от РТТ уже покрывала расстояние от Зеленодольска до Набережных Челнов и Альметьевска. А число желающих пользоваться радиотелефонной системой быстро превысило 6 тыс. абонентов. Особенно популярной и востребованной радиотелефония от РТТ стала в бизнес-среде: у промышленников и нефтяников.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Конечно же, татарстанские нефтедобытчики работали не совсем без связи. В начале 1990-х годов у них на вооружении стояла созданная советской наукой еще в начале второй половины XX века система «Алтай». Имея определенное сходство по принципу действия с сотовой телефонией, «Алтай» обеспечивал телекоммуникацию лишь ограниченного числа абонентов. Подключить больше трубок не позволяла емкость выстроенной на нескольких базовых станциях сети. С приходом команды ТАИФа и компании РТТ все изменилось: с «Татнефтью» был заключен договор о взаимодействии, благодаря чему абоненты ТАИФа получили возможность пользоваться радиотелефоном в Закамье, а нефтяники — в Казани. Выгоду в «Татнефти» оценили сразу: надежная мобильная связь позволила наладить оперативный обмен информацией между подразделениями компании: персоналом, работающим на скважинах, в управлениях и на узлах подготовки и транспортировки нефти. А ТАИФ, не останавливаясь на достигнутом, заключил договор о взаимодействии с фирмами, использующими такую же связь в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Абоненты РТТ получили возможность пользоваться связью в столице и на берегах Невы, а пользователи московский и Санкт-Петербургской сети спокойно вели переговоры и во время поездок к деловым партнерам в Татарстан.

С каждым заключаемым договором география, где абоненты РТТ имели возможность пользоваться услугами связи, росла и ширилась. В том числе была обеспечена и возможность международных разговоров.

— Мы создали компанию РТК («Региональный телекоммуникационный комплекс», — прим. ред.) и получили лицензию. Купили у американской компании специальное оборудование, получили код международной связи, установили антенну спутниковую и дали РТТ международную связь, — рассказал журналисту «Реального времени» об еще одной странице из истории развития телекоммуникационной отрасли Татарстана Альберт Шигабутдинов.

И вот в чем парадокс: через международный канал до абонентов проводной связи из Казани было дозвониться проще, чем напрямую. Так ТАИФ впервые столкнулся с одной из основных преград на пути развития мобильной связи в Татарстане: несовершенством устаревшего оборудования АТС классической проводной связи и значительным различием технологий.

Но, несмотря на все трудности, процесс стремительно развивался. И предпринимательское сообщество, и представители крупных промышленных компаний, и руководство Татарстана по достоинству оценили успехи ТАИФа в построении надежной мобильной связи в Казани, республике в целом и за ее пределами.

Минтимер Шаймиев: «Альберт Шигабутдинов быстро подхватывает новое и полезное»

Упорно работая над сохранением и развитием промышленного потенциала Татарстана, ВТНПО «Казань», позднее преобразованное в АО «ТАИФ», решало комплексные задачи по созданию новых технологий и целых отраслей экономики, отсутствие которых препятствовало успешному прогрессу экономики и развитию республики в целом.

И, как не раз подчеркивал первый президент, а ныне Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, такой глобальный подход к любому начинаемому делу является отличительной чертой и самой компании, и ее основателя, а сегодня председателя правления АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова:

— Альберт Кашафович всегда отличался приверженностью к инновациям. Как человек, мыслящий на опережение, он быстро подхватывает новое и полезное, — отмечает он.

Минтимер Шаймиев об Альберте Шигабутдинове: «Как человек, мыслящий на опережение, он быстро подхватывает новое и полезное». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Так в Татарстане были сделаны шаги к созданию в республике первого регионального оператора сотовой связи:

— В 1994 году в составе делегации от тогда еще ВТНПО «Казань» по поручению руководства довелось побывать по делам в Финляндии, в компании Nokia. И вот там-то от специалистов концерна узнал о стандарте GSM-900. <…> Руководство ВТНПО сразу рассмотрело в возможностях сотовой связи перспективы и оценило потенциал и перспективы нового стандарта, — рассказал Валерий Трофимов.

Процесс потребовал тщательного и вдумчивого подхода. Как всегда и во всем, связанном с ТАИФом, заявке на получение лицензии предшествовала масштабная аналитическая работа. Была создана специальная рабочая группа по изучению возможностей и перспектив телекоммуникационного рынка не только в России, но и в мире, сравнивались возможности и перспективы различных систем и стандартов связи. Когда у руководства и акционеров компании не осталось сомнений, что за GSM будущее, причем долгосрочное, был тщательно проработан бизнес-план с источниками привлечения средств, выбором поставщиков оборудования и технологий. Во главе угла стоял вопрос создания возможностей для коренного качественного преобразования телекоммуникационной отрасли Татарстана, в которой предусматривались и мощности для высокоскоростного интернета, и безлимитной международной связи, и многого другого.

Ноябрь 1998 года: от транковой связи — к сотовой

Развитие РТТ ТАИФу и республике принесло массу пользы. Причем в самых разных направлениях. И речь далеко не только о полученной прибыли, но и о бесценном опыте. Как подчеркивают в компании, они увидели интерес населения, бизнеса и власти к надежной мобильной связи, смогли определить круг потенциальных потребителей телекоммуникационных услуг, выявить требующие решения проблемные места и отработать возможные способы преодоления возникающих трудностей. Иными словами, РТТ позволил ТАИФу прочувствовать потенциал нового, еще только формирующегося в России рынка и заглянуть в будущее.

С 1998 года ТАИФ активно занялся созданием первого в республике оператора сотовой связи стандарта GSM. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В 1998 году ТАИФ перешел в активную фазу реализации нового проекта: была подана заявка на частоты GSM. Все сложилось успешно: Госкомиссия по радиочастотам в согласовании со спецслужбами выдала разрешение, а Минсвязи страны — первую в Татарстане и одну из немногих на тот момент в России — лицензию на предоставление услуг сотовой связи в стандарте GSM. По республике определены первые 17 точек под оборудование и строительство базовых станций сотовой связи.

— Никто тогда не верил, что в России смогут освоить и эффективно использовать передовые технологии — достижения мировой прикладной науки в этой сфере. А тем более, что смогут сделать успешный бизнес на связи. Не верили, что связь стандарта GSM получит массовое использование, — вспоминал в одном из интервью «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов. Сложность крылась не столько в получении частоты, тем более для массового использования, сколько в слишком высокой цене использования такой связи и для провайдеров, и для абонентов.

Установка вышек сотовой связи. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Вот только время само расставило все по местам, показав, что ТАИФ в очередной раз оказался прав в своих прогнозах. Впрочем, как отмечает Альберт Шигабутдинов, трудностей и в самом деле было с избытком. Например, на этапе поиска поставщиков необходимого для строительства сети оборудования:

— Первые предложения наводили на мысль о том, что (представители компаний-поставщиков оборудования, — прим. ред.) считают, что в Татарстане не имеют ни малейшего понятия ни о современных технологиях, ни о процессах формирования цен на изготовление и поставку оборудования, ни тем более о стоимости самих денег. За сеть, которая предназначена для обслуживания 10 тысяч абонентов с возможностью расширения до 100 тысяч, запрашивали более $100 млн! По тем временам цена немыслимая. Специалистам ТАИФа пришлось потратить немало времени на изучение опыта зарубежных компаний, работающих в сфере оказания услуг сотовой связи, сравнение возможностей и достижений производителей оборудования и только после этого, вооружившись цифрами, выкладками и конкретными примерами, вновь садиться за стол переговоров.

Памятное фото после заключения контракта на поставку оборудования с компанией Ericsson. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В конечном итоге контракт на поставку оборудования был заключен с компанией Ericsson — тогда крупной шведской транснациональной телекоммуникационной компанией, являвшейся одним из мировых лидеров в области предоставления информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе для изготовителей и поставщиков оборудования, операторов связи. И не на $100 млн за сеть, рассчитанную на подключение до 100 тыс. абонентов, а уже за $47 млн. В дальнейшем был подписан еще один контракт на $20 млн на возможность двукратного увеличения количества абонентов.

По факту вложения акционеров ТАИФа в создание «ТАИФ-Телком» в рублях оказались все же в разы выше ожидаемых: в августе 1998 года, когда нужно было проводить первый транш за оборудование, грянул дефолт, втрое обесценивший рубль по отношению к доллару. А так как расчет за оборудование производился именно в долларах, стоимость выплат в рублевом эквиваленте по достигнутым договоренностям буквально в один день выросла в разы. ТАИФ тем не менее все обязательства перед поставщиками выполнил: оплата была проведена вовремя и в полном объеме. И зарубежные партнеры честность татарстанской компании оценили по достоинству.

Ноябрь 1998 года стал временем рождения предприятия «ТАИФ-Телком», то есть «ТАИФ — Телекоммуникации».

Продолжение — следует...