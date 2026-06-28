Планы на неделю: заседание совета директоров ТНХИ-Х, самый массовый Сабантуй в мире, выставка яхт
Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»
Деловой сезон сбавляет обороты, уступая первенство летним мероприятиям. На этой неделе в Москве пройдет самый массовый Сабантуй в мире, в Казани — выставка яхт и катеров, в Зеленодольске — праздник славянской культуры Ивана Купалы. Самым крупным событием станет чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе, который «захватит» улицы столицы Татарстана и Иннополиса. Но и среди этого обилия массовых мероприятий есть место деловой повестке — в понедельник Рустам Минниханов рассмотрит передовые разработки в области нефтехимии и энергетики на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Где: Кабинет министров.
Когда: 29 июня, 9:00.
Стратегическая сессия «Человек — бизнес — государство»
Где: Казань, конгресс-зал ТПП РТ.
Когда: 29 июня, 14:00.
Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе
Где: Казань, Иннополис.
Когда: 1—5 июля.
Республиканский праздник славянской культуры Ивана Купалы
Где: Зеленодольск, парка «Березовая роща».
Когда: 4 июля.
Московский Сабантуй
Где: Москва, площадка «Зингаро» в музее-заповеднике «Коломенское».
Когда: 4 июля, 11:00.
Выставка яхт и катеров
Где: Казань, яхт-клуб «Призма» на полуострове Локомотив.
Когда: 3-5 июля.
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