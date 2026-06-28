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Планы на неделю: заседание совета директоров ТНХИ-Х, самый массовый Сабантуй в мире, выставка яхт

00:00, 28.06.2026

Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»

Планы на неделю: заседание совета директоров ТНХИ-Х, самый массовый Сабантуй в мире, выставка яхт
Фото: Реальное время

Деловой сезон сбавляет обороты, уступая первенство летним мероприятиям. На этой неделе в Москве пройдет самый массовый Сабантуй в мире, в Казани — выставка яхт и катеров, в Зеленодольске — праздник славянской культуры Ивана Купалы. Самым крупным событием станет чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе, который «захватит» улицы столицы Татарстана и Иннополиса. Но и среди этого обилия массовых мероприятий есть место деловой повестке — в понедельник Рустам Минниханов рассмотрит передовые разработки в области нефтехимии и энергетики на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Традиционно в конце месяца СД под руководством председателя, раиса Татарстана Рустама Минниханова рассмотрит передовые разработки в области нефтехимии и энергетики. На прошлом заседании компании представили умную систему для строительства, новые системы для хранения энергии, технологию 3D-печати, позволяющую быстро делать крупные и сложные детали, которые раньше приходилось закупать за границей.

Где: Кабинет министров.
Когда: 29 июня, 9:00.

Стратегическая сессия «Человек — бизнес — государство»

На открытый диалог с бизнесом приедет первый зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. На сессии обсудят вопросы кадрового обеспечения экономики, подготовки специалистов, импортозамещения, технологического лидерства, мер государственной поддержки предпринимательства.

Где: Казань, конгресс-зал ТПП РТ.
Когда: 29 июня, 14:00.

Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе

Главный старт сезона. Помимо соревнований 1 июля в Технопарке им. Попова (Иннополис), пройдет массовый заезд по трассе гонки для жителей и гостей города на 5 км, 4 июля в 18:00 на площади Тысячелетия в Казани — праздник велоспорта с просмотром одного из этапов веломногодневки «Тур де Франс» и живым комментарием победителя этапов «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» Ильнуром Закариным. А 5 июля можно увидеть невероятный трюк — прыжок на велосипеде-BMX через проходящий пелотон во время мужской групповой гонки, старт в 11:00. В связи с соревнованиями в Казани перекроют центр, список улиц можно посмотреть в материале «Реального времени».

Где: Казань, Иннополис.
Когда: 1—5 июля.

Республиканский праздник славянской культуры Ивана Купалы

Иван Купала — древний народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Гостей ждут традицонные обряды, огненное шоу от театра огня «Джива» и выступление легендарного белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры».

Где: Зеленодольск, парка «Березовая роща».
Когда: 4 июля.

Московский Сабантуй

Считается самым массовым Сабантуем в мире. Помимо традиционной для этого праздника программы, на сцене выступят татарские и башкирские исполнители — Фирдус Тямаев, Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN), оркестр «Бишбармак», ансамбль танца «Татарстан», Альберт Жалилов, Наиля Фатехова и т.д. Ожидаются и финальные схватки Кубка мира по двум видам: корэш и кыргыз курош с участием сильнейших спортсменов из 15 стран

Где: Москва, площадка «Зингаро» в музее-заповеднике «Коломенское».
Когда: 4 июля, 11:00.

Выставка яхт и катеров

Она пройдет в пятый раз. Мероприятие соберет яхты и катера татарстанского производства, а также экспонаты из других регионов: Самарской и Кировской областей, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска и Владивостока.

Где: Казань, яхт-клуб «Призма» на полуострове Локомотив.
Когда: 3-5 июля.

Дарья Пинегина

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