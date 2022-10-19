Минстрой Татарстана: рекультивация Самосыровского полигона в Казани завершается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани завершается рекультивация Самосыровского полигона. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.

— В рамках национального проекта «Экология» также у нас осуществляется проект «Чистая страна», идет рекультивация в Казани Самосыровского полигона. Объект у нас на стадии завершения. Он у нас был переходящий, с прошлого года. Тоже объект в графике, то есть там технологией предусматривается сформирование саркофага над существующим полигоном и строительство инженерных сооружений для отбора газа, и на собственные нужды полигона будут работать несколько генераторов, которые будут вырабатывать на этом газе электроэнергию для дальнейшего использования на насосных станциях, — рассказал он.

В 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей. В республике в их рамках реализуется восемь направлений.



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Татьяна Демина