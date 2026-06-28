Над регионами России минувшей ночью сбили 213 украинских БПЛА

Дроны уничтожили в том числе над водами Черного и Азовского морей

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных дронов. Они были сбиты над регионами России, а также над водами Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, в период с 20:00 мск 27 июня до 07:00 мск 28 июня дежурные системы ПВО сбили беспилотники в районах Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также в Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотников.

Никита Егоров