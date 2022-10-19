В Казани снимают вывеску IKEA с фасада здания «Меги»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани снимают вывеску IKEA с фасада здания «Меги». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее СМИ сообщали, что шведский ретейлер IKEA уволил 10 тысяч сотрудников в России.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В конце августа выяснилось, что ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и желает вернуться в течение двух лет. Склады и магазины якобы останутся закрытыми до возвращения ретейлера в Россию, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам. Порядка 700 сотрудников магазина в России продолжат свою работу.

Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.



Магазин ИКЕА открылся в Казани в 2004 году. Это был первый проект компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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Татьяна Леухина