Казанцы в среднем готовы потратить почти 32 тыс. рублей на гендер-пати

Среди способов объявления пола ребенка лидирует коробка или воздушные шары с цветным наполнением

Фото: Динар Фатыхов

Больше половины казанцев (63%) видят в гендер-пати глубокий семейный смысл. Это мероприятие устраивают для того, чтобы разделить важный момент с близкими (38%) или создать теплые воспоминания о значимом периоде жизни (25%). Напротив, только 3% воспринимают гендер-пати как дань современным трендам и всего 4% организуют его ради публикаций в социальных сетях, следует из результатов исследования «Авито».



При выборе формата события приоритет отдают камерности. 30% устраивают праздник только для самых близких, 47% — встречу с семьей и друзьями до 15 человек. Масштабные варианты менее востребованы: провести вечеринку для 15—30 гостей готовы 3% респондентов, а выездное мероприятие с числом участников свыше 30 — лишь 2%.

При планировании бюджета 40% казанцев закладывают сумму от 20 000 до 100 000 рублей. При этом средний показатель, названный участниками опроса, составляет 31 799 рублей.



Даже предпочитая камерный формат гендер-пати, казанцы стремятся к безупречной организации и готовы доверить ее профессионалам. 33% готовы воспользоваться услугами фотографа или видеографа, 33% — заказать торт у кондитера, 25% — привлечь подрядчиков для организации шоу или спецэффектов, 24% — доверить оформление и декор площадки специалистам, 13% — делегировать разработку сценария и проведение мероприятия.

При выборе подрядчиков для организации праздника респонденты выделяют несколько ключевых критериев. Прежде всего будущие родители ценят креативность и оригинальные идеи (44%). Также для них значимы репутация специалиста, подтвержденная большим количеством положительных отзывов (37%), и гарантия того, что пол ребенка останется загадкой до момента «икс» (31%).



Среди способов объявления пола ребенка лидирует коробка или воздушные шары с цветным наполнением — этот вариант выбрали бы 28% опрошенных. Далее следуют торт с цветной начинкой (18%) и цветной дым или пиротехническое шоу (13%). Менее популярны квест (11%), тематическая фотосессия (4%), аудиозапись с «голосом» ребенка (3%). Есть и те, для кого способ не имеет значения (23%), главное — провести время с семьей.

При этом спрос на услуги для гендер-пати продолжает расти. По данным аналитиков, заметнее всего за последний год вырос спрос на салюты — почти втрое. Также увеличился спрос на фотоуслуги для гендер-пати (82%), услуги организации мероприятий (53%), создание «голоса» малыша с помощью ИИ (31%, средняя стоимость услуги — 900 рублей), тематический декор (14%), воздушные шары (9%).



Никита Егоров