Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно

Президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.

— Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава, — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей:

Минобороны совместно с Минфином установить для граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.

Правительству России совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат в установленном размере каждым гражданином, призванным на военную службу по мобилизации.

Правительству предусмотреть выделение бюджетных ассигнований, необходимых для реализации пунктов 1 и 2 настоящего перечня поручений.

Высшим должностным лицам субъектов страны:

а) оказывать содействие в организации мест размещения граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ином материально-техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан;

б) обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации.



Фото: realnoevremya.ru

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



Сегодня президент России объявил о введении военного положения в четырех новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Указ уже подписан и опубликован.



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Максим Кокунин