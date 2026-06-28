Депутат Нилов объяснил, почему размер маткапитала и другие выплаты индексируют 1 февраля

Это связано с тем, что в январе подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции за прошлый год

Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий запланирована на 1 февраля 2027 года и будет проведена на основе фактической инфляции за 2026 год, сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— Все пособия, выплачиваемые различным льготным категориям, включая материнский капитал, будут проиндексированы с 1 февраля. Это связано с тем, что в январе подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции за прошлый год. Индексация будет основана на фактической инфляции, — цитирует парламентария ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с этим сейчас сложно определить, насколько вырастет размер маткапитала. Депутат сообщил, что осенью правительство представит проект федерального бюджета, основываясь на прогнозных данных. «Заложенный уровень может отличаться от фактической инфляции. Поэтому индексация происходит не с 1 января, а с 1 февраля», — добавил Нилов.

— Это проверенная формула, которая применяется уже много лет, — отметил он. Также он указал, что 1 февраля 2027 года ожидается индексация страховых пенсий с возможностью дополнительной индексации 1 апреля.

На 2026 год размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс. рублей. Если же на первого ребенка маткапитал не был оформлен, то сумма на второго ребенка составит 963 тыс. рублей.

Программа материнского капитала функционирует в России с 2007 года и многократно продлевалась, последний раз — до конца 2030 года. Средства можно использовать на покупку жилья, в том числе для погашения ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет — при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двух величин прожиточного минимума в регионе.



Никита Егоров