«Тюбетей Tower» вместо Верхнеуслонского района Татарстана обоснуется в Тетюшском

Фото: эксзизный проект

«Тюбетей Tower» построят в Тетюшском районе Татарстана, а не в Верхнеуслонском, как планировалась ранее. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

— Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — здесь у нас реализуется проект в части благоустройства территории со строительством смотровой башни, так называемый «Тюбетей Tower». Изначально она планировалась у нас в Верхнеуслонском районе. Очень долго велись переговоры с потенциальным инвестором, так как проект реализуется с софинансированием из внебюджетной части в том числе, в части именно реализации совместной зоны гостеприимства, то есть реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — это объекты благоустройства, и инвестор также строит свои проекты для развития сопутствующего бизнеса. К сожалению, в Верхнеуслонском районе у нас проект реализовать не получилось, мы его перенесли в Тетюшский район, — сообщил он.

Перенос проекта в другой муниципалитет Алексей Фролов объяснил возникшими техническими сложностями. Их выявили при составление проектно-сметной документации:

— К сожалению, там еще повлияли технические моменты: когда стали делать проектно-сметную документацию по грунтам, возникли определенные сложности, риски для того, чтобы строить мачту. И когда начали возникать сомнения, с учетом того, что это у нас федеральные денежные средства, мы совместно с нашими коллегами из Комитета по туризму вопрос начали поднимать о поиске другой точки, — рассказал он.

скриншот трансляции

С идеей построить «Тюбетей Tower» в Тетюшском район выступили его власти:

— С учетом того, что территория Тетюшского района тоже развивается в части именно туристической зоны и главой администрации была поднята инициатива, найден инвестор, сейчас этот проект там реализуется, — сообщил первый замглавы Минстроя Татарстана.



По его словам, инвестор должен был вложить в проект около 50 миллионов рублей. Зону вокруг башни планировалось благоустроить за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



В конце июня сообщалось, что проект «Тюбетей Tower» получил положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что башня появится в районе горы Соколки в Верхнеуслонском районе. Под размещение объекта выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. метров.

В феврале текущего года власти Казани отказались от реализации проекта строительства смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которого выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причина — перенос объекта за пределы столицы Татарстана. Также стало известно, что высота башни будет в три раза ниже, чем планировалось.



Изначально 125-метровую «Тюбетей Tower» хотели разместить возле Дворца водных видов спорта. Рядом с башней хотели разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и территорией для проведения массовых мероприятий.



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Татьяна Демина