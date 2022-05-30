В Казани экс-главу Росимущества Татарстана снова посадили на 4 года

Фото: Ирина Плотникова

К 4 годам колонии строгого режима повторно приговорен экс-руководитель территориального управления Росимущества по РТ Альберт Гатин. Такое решение только что огласил Вахитовский суд Казани, признав доказанной вину экс-чиновника в получении взятки 10 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



В 2019-м Гатин уже был осужден к 4 годам колонии строгого режима за рекордную для Татарстана взятку — 10 млн рублей, однако в мае 2020-го Шестой кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр. Кассационные судьи также постановили освободить Гатина из свияжской колонии строгого режима и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня в зале суда Гатина взяли под стражу вновь.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов.

На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеокамеру признательные показания. В суде от них отказался.

В прениях гособвинитель Айрат Ибрагимов просил для Гатина 8 лет колонии строгого режима (в ходе первого процесса прокуратура предлагала 7,5 года со штрафом 600 млн рублей). Гатин и его защитники просили о вынесении оправдательного приговора. «Мы считаем — нет доказательств причастности к преступлению», — пояснил «Реальному времени» адвокат Айрат Уразманов.

Первый приговор по делу о самой крупной взятке выносил судья Алмаз Ахметжанов, новое судебное разбирательство поручили судье Айрату Галлямову.