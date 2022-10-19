Путин подписал указ о введении в приграничных с Украиной регионах среднего уровня реагирования
Президент России Владимир Путин также ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.
Режим введен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.
В этих регионах предусматривается:
- Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность;
- Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- Временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения. Такое решение было принято на заседании Совбеза России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.
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