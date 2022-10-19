В Татарстане оценят ресурсную базу нефти и газа нефтяных месторождений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане намерены провести ежегодный анализ и оценку ресурсной базы нефти и газа нефтяных месторождений. Потратить на него готовы 1 миллион рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Цель работ — получение аналитических материалов о ресурсной базе нефти и газа месторождений Татарстана за 2021 год на основе баланса их запасов за прошлый год. Результаты представляются в виде геологического отчета, включающего в себя характеристику общего состояния запасов и ресурсов нефти и газа, степени их изученности, разведанности и промышленного освоения, подсчет и анализ движения запасов серы, этана, пропана и бутанов нефтяных месторождений республики за 2021 год, а также раздел об обеспеченности запасами добычи нефти по нефтедобывающим предприятиям в целом по Татарстану и так далее.

Исполнитель должен начать с регистрации работы по геологическому изучению недр в Фонде геологической информации Минэкологии Татарстана и в территориальном органе Федерального агентства по недропользованию. После этого он должен составить проект на выполнение работ и сметно-финансовый расчет, защитить документацию на на заседании Научно-технического совета Минэкологии РТ, а затем собрать и уточнить данные по запасам нефти, газа и сопутствующих компонентов месторождений республики.

В его задачи также входит уточнение параметров пластов, качественной характеристики нефти, данных эксплуатации месторождений, сбор материалов по приросту запасов нефти, газа и компонентов по нефтедобывающим предприятиям региона, анализ прироста и оценка движения запасов нефти, растворенного газа по месторождениям Татарстана, анализ итогов геологоразведочных работ за 2021 год. Он должен составить отчетный баланс запасов нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов за прошлый год, подсчитать и проанализировать движения запасов серы по месторождениям республики, составить баланс ее запасов.



Фото: realnoevremya.ru

Работы необходимо выполнить с момента заключения государственного контракта до 16 декабря 2022 года. Досрочная сдача результатов допускается только по согласованию с заказчиком — Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.

Напомним, в 2022 году Татарстан прогнозирует добычу нефти на месторождениях региона в объеме 34,9 млн тонн. В следующем году в республике ожидается снижение показателя до 34,5 млн тонн с последующим ростом в 2024-м до 35,3 млн тонн.



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Татьяна Демина