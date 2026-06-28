15 миллионов лет смеха, органика на Марсе, надежда на победу над Паркинсоном

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

В марсианских породах нашелся макромолекулярный углерод — сложная органика, которая могла быть произведена живыми существами. Все человекоподобные обезьяны смеются одинаково — первое «ха-ха-ха» делал наш с ними общий предок 15 миллионов лет назад. Московские биохимики синтезировали молекулу, которая, предположительно, сможет восстанавливать двигательную функцию у людей с болезнью Паркинсона. Жидкая вода — это не одно, а смесь двух агрегатных состояний — более плотного и менее плотного. Лишний вес и нарушения обмена, связанные с этим, негативно влияют на мозг и делают человека менее интеллектуальным.

Сложные органические соединения нашлись на Марсе

Марсоход Perseverance с 2021 года колесит по кратеру Езеро — дну древнего марсианского озера. К концу мая 2026 года он проехал там уже почти 42 километра. Этот марсоход и его коллегу Curiosity отправили на Марс с главной целью: определить, была ли когда-то Красная планета пригодна для жизни и если да, то была ли тут эта жизнь.

Perseverance еще два года назад нашел камень с «леопардовыми пятнами» и отметинами, похожими на семена мака. Ученые предположили, что пятна образовались из железосодержащих и серосодержащих минералов во время окислительно-восстановительных реакций. На Земле такие реакции нередко вызваны деятельностью бактерий-анаэробов. Поэтому-то на загадочный камень вот уже много месяцев направлены взоры ученых. На борту самого марсохода есть приборы, которые могут провести первичное исследование минералов. Так, лазерный спектрометр «Шерлок» может определить химический состав поверхности камня.

Международная команда планетологов изучила данные «Шерлока». На пятнистом камне и на валунах в 100 метрах от него нашлись признаки макромолекулярного углерода — это нечто похожее на природный полимер, сложное органическое вещество. Макромолекулярный (органический) углерод обычно разрушается под высоким ультрафиолетом и из-за космической радиации, но если он изолирован внутри осадочной породы — имеет шансы сохраняться миллиарды лет.

Марсоход Perseverance с 2021 года колесит по кратеру Езеро — дну древнего марсианского озера. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Органику на Марсе уже находили, но на этот раз впервые зафиксировали один и тот же сложный органический полимер сразу на нескольких камнях одной геологической формации. А значит, он был широко распространен здесь миллиарды лет назад и мог быть обычным веществом в доисторическом марсианском озере. Другой вопрос, какое происхождение имеет находка. Например, макромолекулярный углерод на Земле может образовываться и без участия бактерий или других форм жизни. Более подробные данные дадут лабораторные исследования на Земле, когда заветный камень прибудет наконец с Красной планеты.

Приматы смеются уже 15 миллионов лет

Ученые из Уорикского университета (Великобритания) выяснили, что 15 миллионов лет назад на Земле жило существо, которое умело смеяться, как мы: ритмично, в разном темпе, отрывисто. То есть делало «ха-ха-ха», как любой заправский весельчак — и, кстати, как абсолютно все человекообразные обезьяны современности. Это, кстати, единственный звук, одинаково свойственный всем высшим приматам, последний осколок древней вокализации, унаследованный одинаково хорошо и людьми, и бонобо, и органгутанами, и шимпанзе.

Зачем ученым это знать? Смех приматов может что-то подсказать и об эволюции человеческой речи — поэтому его и начали изучать. Магнитофоном наши предки не пользовались, а машину времени мы пока не изобрели. Поэтому ученым остается только сравнивать звуки, которые производят современные обезьяны, и на основе этого строить гипотезы о том, как будущие люди миллионы лет назад учились говорить и пользоваться голосом.

Так поступили и со смехом. Проанализировали, как смеются все пять видов современных высших приматов: органгутаны, гориллы, бонобо, шимпанзе и люди. Записали 140 последовательностей различного «ха-ха-ха» от обезьян, живущих в зоопарках. А чтобы их рассмешить, прибегали к игре и щекотке (причем это были люди, знакомые обезьянам).

Обезьяний смех — базовая ритмическая структура, сохранившаяся от нашего общего предка. Жил он, как показывают более ранние исследования генетиков, не позднее 15 миллионов лет назад. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Закономерность выявлена такая: «ха-ха-ха» повторяется равномерно, через определенный временной интервал, практически у всех обезьян. И лишь человек может смеяться более управляемо, изменчиво, управлять ритмом и интенсивностью собственного хохота, в зависимости от ситуации.

Исследователи решили, что обезьяний смех — базовая ритмическая структура, сохранившаяся от нашего общего предка. Жил он, как показывают более ранние исследования генетиков, не позднее 15 миллионов лет назад — именно тогда началось расхождение наших генетических линий, одна из которых привела к рождению Homo Sapiens.

«Клеточный уборщик» вернет способность к движению при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — грозное неизлечимое заболевание, при котором гибнут нервные клетки и человек теряет способность к движению. Медики и биохимики всего мира с разной степенью успешности пытаются разработать способ остановить развитие болезни и обратить вспять ее последствия. Глобальных прорывов пока не видно.

На этой неделе стало известно о любопытном исследовании ученых из МГУ и МФТИ, которые собрали молекулу, потенциально способную замедлить развитие болезни или даже восстановить двигательную функцию. Это соединение активирует в нейронах аутофагию, своеобразную «уборку», во время которой клетка разрушает накопившиеся токсичные белки и дефектные элементы (например, «сломанные» митохондрии). Ведь одна из причин, вызывающих болезнь Паркинсона, — нарушение этого процесса «генеральной уборки» в клетке.

Лучше всех себя показала молекула OPA471. Ее проверили на клеточных линиях нейробластомы — и она активнее всех запустила в клетках аутофагию. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

«Клеточного уборщика» московские ученые решили создавать на основе уже известного природного соединения — уролитина А. Он есть в гранатах и клубнике и известен как вещество, которое «подталкивает» аутофагию. Биохимики решили усилить это свойство, взяли синтетический аналог уролитина — серратин — и на его основе синтезировали 27 новых молекул.

Все эти соединения исследовали на эффективность запуска аутофагии. Лучше всех себя показала молекула OPA471. Ее проверили на клеточных линиях нейробластомы — и она активнее всех запустила в клетках аутофагию, при этом была менее токсична, чем остальные ее «коллеги». Безопасность проверяли на трех живых моделях: червях-нематодах, эмбрионах рыбок данио-рерио и на мышах. Мыши могут переносить препарат в дозе 300 мг/кг веса — это классифицирует молекулу как умеренно опасное вещество, а значит, его можно продолжать исследовать.

Но главный опыт показан на рыбках данио-рерио. Им сначала ввели нейротоксин, от которого рыбки начинают хуже плавать и теряют координацию движений. А потом начали «лечить» новой молекулой — и все симптомы, похожие на паркинсонизм, исчезли. После «лечения» рыбки-пациенты показали те же результаты, что и рыбки из контрольной группы.

Это означает, что молекула обладает высокой перспективностью в части дальнейших исследований. Кто знает — может быть, на ее основе сделают препарат, который произведет революцию в медицине и вернет миллионам людей с болезнью Паркинсона возможность жить и двигаться.

Физики доказали, что у воды есть два жидких состояния

С детства нас учили, что вода может быть в природе в трех состояниях: твердом (лед), жидком (вода) и газообразном (пар). Но это было бы слишком просто для современного физика. Уже давно обсуждается гипотеза о том, что жидкая вода — это на самом деле смесь воды, находящейся молекулярно и энергетически в двух разных состояниях.

Специалисты по физической химии из Городского университета Гонконга в попытке доказать эту теорию применили нейросеть, которая умеет искать скрытые закономерности в огромных массивах данных. Китайские физики запустили моделирование динамики сотен тысяч молекул воды и накопили чудовищно огромный массив данных. Полтора года ушло у алгоритма на его анализ, и выяснилось, что структура воды «переключается» между двумя состояниями: более плотным и менее плотным.

Давно обсуждается гипотеза о том, что жидкая вода — это на самом деле смесь воды, находящейся молекулярно и энергетически в двух разных состояниях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главное, что выяснили физики, — точные пути, по которым проходит этот энергетический и молекулярный переход. Обычно переход проходит с одним энергетическим барьером — когда структура меняется по достижении одного определенного уровня энергии частиц. Но, к примеру, при нулевой температуре, когда тает лед, молекулы «прыгают» между двумя жидкими состояниями «кругами», перепрыгивая сразу через три энергетических барьера.

В дальнейшем китайские физики доработают свою нейросеть и заставят ее четко связать переход между двумя жидкими состояниями воды с температурой, плотностью и вязкостью.

Зачем это нужно? Да потому что все биологические процессы на Земле немыслимы без жидкой воды. А точное знание глубоких микрофизических ее свойств позволит детально, чуть ли не на атомном уровне разобраться, как взаимодействуют в растворах белки, соли, лекарства. Это очень важно, чтобы понять работу живой клетки и разработать новые лекарства с высокой степенью усваиваемости.

Лишний вес делает человека глупее и заставляет мозг быстрее стареть

Как связаны физическое здоровье человека и его интеллект? Отчасти ученые исследуют этот вопрос, когда работают с возрастными изменениями нервной системы. Чем старше человек, тем тоньше у него кора головного мозга, меньше объем белого вещества и хуже память. Также уже было известно, что ожирение может вызвать истончение лобных долей.

Работа канадских физиологов, опубликованная на уходящей неделе, показала, как на нервную систему влияют нарушения метаболизма, не связанные с возрастом. Ученые взяли медицинские данные двух групп людей: 597 — в возрасте от 36 до 100 лет, 2013 — в возрасте от 51 до 83 лет. В расчетную модель вошли данные об их весе, давлении и биохимических показателях крови, плюс показания томографии мозга (стуктура тканей, плотность нейронных связей и скорость кровотока). Нейросеть должна была поискать скрытые закономерности между двумя массивами чисел в этих группах. И закономерности нашлись по двум осям.

Даже молодой человек может испытывать признаки снижения интеллекта, если у него есть лишний вес и повышенное давление. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Первая — вполне ожидаемая, связанная с классическим старением, в процессе которого описываются все положенные изменения в структуре мозга.

А вот вторая стала сюрпризом — она отразила влияние обмена веществ на мозг. Лишний вес, высокое давление, повышенный уровень сахара в крови и низкий уровень «хорошего» холестерина стали «организованной преступной группировкой», которая существенно снизила объем крови, который поступает к клеткам мозга за единицу времени. Это повлияло на поведение и на когнитивные способности людей — что и показали тесты.

Вывод прост — даже молодой человек может испытывать признаки снижения интеллекта, если у него есть лишний вес и повышенное давление. Потому что мозг испытывает нехватку крови. Так что во избежание деменции канадские биохимики рекомендуют беречь обмен веществ смолоду.

