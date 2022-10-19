Казанские школы вновь получили сообщения с угрозами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня несколько казанских школ вновь получили сообщения с угрозами. Об этом сообщили в мэрии города.

— Руководство школ действует по инструкции. Руководители остальных образовательных учреждений проверяют электронные почты на наличие угроз. Просим с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов, — говорится в заявлении властей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе казанские школы также получали сообщения с угрозами. Они поступают в учебные учреждения столицы Татарстана периодически. Так, в мае этого года на электронную почту 58 образовательных организаций города пришла рассылка с предупреждением о минировании.

В начале этой недели прошла эвакуация в школе №18 по улице Муштари. В минувший вторник ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Правоохранители проводят проверки.

О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказывал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



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Максим Кокунин