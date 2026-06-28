Легенды рока, гигабайты звука и посвящение в орден Хранителей

В Болгаре прошел первый в истории рок-фестиваль

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "Хранители"

Более 20 тысяч поклонников этно— и рок-музыки собрались накануне в городе Болгаре, где состоялось историческое событие — прошел первый рок-фестиваль «Хранители». Название города и музея-заповедника теперь узнали не только тысячи гостей из других регионов России, но и знаменитые исполнители — группы «Мельница», «Чиж и компания» и «Нейромонах Феофан». Подробности — в материале «Реального времени».

«Раньше никогда не слышал о Болгаре»

Болгар встретил на своей земле гостей, которые в другое время могли бы и вовсе не приехать сюда и даже не знать о его существовании. Аудитория, которая собралась накануне в месте, где официально был принят ислам, кардинально отличалась от привычных в этих местах туристов. Этим и не только стал ценен первый в истории этно-и рок-фестиваль «Хранители», который смог объединить людей разных поколений, музыкальных предпочтений и вероисповеданий.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Надо сказать, что большинство прибывших на фестиваль гостей были не из Татарстана, а из других регионов России: Ульяновска, Димитровграда, Самары, Тольятти, Москвы и даже Владивостока. Как раз с Дальнего Востока на мотоцикле в Болгар приехал Юрий. Он состоит в мотоклубе «Железные ангелы» и выехал из своего города уже месяц назад. У него есть традиция в свободное время устраивать целое путешествие по России, встречаться с друзьями и посещать интересные события и места. Таким местом, возникшим на карте байкеров, и оказался Болгар с первым рок-фестивалем. В Самаре его встретил друг Андрей, мотоциклист-фрирайдер, родом из Альметьевска.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Нас сегодня пятеро друзей. Многие в первый раз в Болгаре. Я сам был здесь, приезжал, чтобы увидеть музей Корана, хотя сам и православный. Тридцать лет назад я уехал из Татарстана, теперь живу в Самаре и с удовольствием приехал сюда сегодня, — рассказал он.

Друзья расположились в палаточном городке для байкеров, который находится неподалеку от места проведения фестиваля.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Никита и две Татьяны из Тольятти приехали на фестиваль на машине. Молодые люди специально приехали, чтобы услышать «Нейромонаха Феофана».

— Мы нашли информацию о его выступлении в интернете и решили приехать. В Болгаре мы впервые. Уже успели кое-что посмотреть, например древние сооружения, Белую мечеть, верблюжью ферму. После фестиваля думаем еще раз побывать в Казани, а потом двинемся в Ижевск.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Алексей, Марина и их дочь Кристина приехали из Ульяновска. К слову, путь от этого города вдвое короче, чем от Казани и занимает чуть больше часа.

— У нас таких фестивалей не проводят. В первый раз на рок-фестивале нам довелось побывать в Нижнем Новгороде. Нам очень понравилась атмосфера, поэтому мы решили приехать в Болгар, чтобы еще раз ощутить этот драйв. Сегодня мы собираемся встретиться с друзьями и отлично провести время. Ждем от этого фестиваля ярких впечатлений. Больше всего хотим услышать «Чижа». Это песни нашей молодости, — признался отец семейства.

«Это то, о чем я мечтал»

Спасский район уже привык к встрече большого количества гостей и в этот раз смог организовать зону для удобства приезжих — установил палатки, организовал торговлю и угощал национальными блюдами. Особенной популярностью пользовалась точка, где дымилась белая печка. Здесь пекли блины и пыхтел самовар, в котором заварили ароматный чай. Улыбались и раздавали угощение в национальных одеждах Гульниса, Ульзана и Ильназ из Болгара.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Мы печем блины по старинным рецептам наших бабушек и завариваем чай из традиционного сбора — здесь есть и душица, и чабрец, и мелисса, и мята. Кроме того, чай отдает ароматом костра, потому что готовим мы его в самоваре на углях. Все делается для того, чтобы наши гости смогли попробовать на вкус татарское гостеприимство.

Оценили татарский чай и гости из Самары и Курска — Татьяна, Руслан и Павел.

— Увидели в интернете информацию о фестивале и решили, что обязательно надо ехать. Сейчас проводится не так много рок-фестивалей. Тем более в таком интересном месте, хорошо организованных и бесплатных, — объяснил Павел.

— Природа здесь очень красивая. Мы в Болгаре в первый раз, и нам здесь очень нравится. Раньше мы даже не слышали об этом месте. Здорово, что решили провести фестиваль именно здесь. Думаем, что это привлечет еще больше туристов, — уверены Татьяна и Руслан.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Это именно то, о чем я мечтал», — не мог сдержать своих искренних восторженных чувств глава Спасского района Роман Исланов. Каждой группе, выступившей на фестивале, он вручал благодарственные письма и посвящал в орден Хранителей.

— Это грандиозное событие, и мы рады, что оно проходит именно у нас. В Болгар приехали тысячи гостей из других регионов страны. Это абсолютно другая целевая аудитория. Наша цель как раз и заключается в том, чтобы привлечь внимание к нашему объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, нашему музею-заповеднику, к нашей истории, традициям, той аудитории, которая может к нам никогда бы и не приехала. Мы надеемся, что те гости, которые к нам приехали, захотят вернуться и расскажут о нас своим друзьям и близким. Спасибо фестивалю за такую возможность, — заявил он.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Рок для всех поколений

Этно-рок-фестиваль «Хранители» приурочили к объявленному президентом России Году единства народов. Именно поэтому, кроме классического рока, на сцене звучали этнические мотивы. Настоящей изюминкой стало выступление российской музыкальной этно-группы из Тывы «Хун-Хурту». Их уникальностью является исполнение тувинского горлового пения и игра на народных инструментах (игиле, хомусе, дошпулууре, тунгуре), которые никого не оставили равнодушными.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Саян Бапа, лидер группы, подчеркнул, что принимать участие в таком фестивале, который чтит традиции народов, особенно приятно, и пожелал «Хранителям» долголетия.

Татарский рок представляла широко известная группа «Гауга».

— Нам доводилось выступать на фоне мечети «Кул-Шариф», однако в священных местах Болгара мы играем свою музыку в первый раз. Рады участвовать в этом фестивале и представлять татарский рок, у которого тоже уже сложились свои традиции, — поделился солист группы Оскар Юнусов.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Художественный руководитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев подчеркнул, что фестиваль является ключевой площадкой для музыкантов и их поклонников. По его словам, именно здесь происходит живое взаимодействие, обмен творчеством и эмоциями.

— Я всегда радуюсь, когда возникает новая волна, появляется свежая кровь в фестивальном движении. Здорово, что на карте нашей страны становится все больше точек, где артисты могут представить свое творчество широкой аудитории, — отметил он.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Солистка группы «Мельница» Наталья О'Шей (Хелависа) призналась в любви городу Казани, отметив, что это один из ее самых любимых городов.

— Мне было интересно приехать в Спасский район. Нам нравится выступать на качественно организованных oпен-эйрах. Надеемся, что это будет один из ведущих фестивалей России, куда народ будет съезжаться со всей страны.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Рокеры со стажем вспоминали свою молодость с 65-летним, но не утратившим музыкального мастерства, азарта и безбашенности лидером группы «Чиж и компания» Сергеем Чиграковым, подпевая во весь голос песни «О любви», «Полонез», «Фантом» и «Вечная молодость». А молодежь «оторвалась» под «Нейромонаха Феофана» с покрытой головой, балалайкой и медведем, кружась в неистовом хороводе.

Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

Восьмичасовая программа с мощным звуком и светом собрала свыше 20 тысяч посетителей. В планах организаторов сделать фестиваль «Хранители» ежегодным и продвинуть его сначала на федеральный, а затем и на международный уровень.