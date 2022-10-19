На национальные проекты в Татарстане в этом году направили 18,5 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектурных и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

— В части национальных проектов у нас в этом году реализуется восемь направлений. В целом финансирование, которое у нас направляется на национальные проекты, — более 18,5 миллиарда рублей. Буквально в конце прошлого месяца одобрили нам дополнительное финансирование благодаря успешной реализации отдельных направлений. Мы подписали соответствующее соглашение в части увеличения финансирования, по этим проектам у нас также подготовлена проектно-сметная документация, — сообщил он.

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Он напомнил, что нацпроекты развернуты в рамках отдельных отраслей. Среди них «Демография», в рамках этого нацпроекта реализуются два направления «Спорт — норма жизни» и «Содействие занятости», а также «Жилье и городская среда» — один из самых больших проектов.

Напомним, правительством России были утверждены 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Комфортная среда для жизни», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Экономический рост», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина