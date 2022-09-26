Итоги дня: трагедия в школе Ижевска, директор «ИТ-парка» Казани покидает пост, Сноуден получил гражданство РФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 сентября:
- Сегодня в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. По последним данным Следственного комитета России, в результате трагедии погибло 15 человек — 11 школьников и четверо взрослых. По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
- Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. По данным Следкома, он был одет в черную майку с нацистской символикой. На нем также была балаклава. «Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он, есть собственно такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой», — уточнил глава Удмуртии Александр Бречалов. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что мужчина, идя в школу, вооружился двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Также известно, что Казанцев состоял на учёте с диагнозом «шизофрения».
- В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим. Соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и казанские власти.
- Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов: из Казани вылетел вертолет Ми-8 с бригадой специалистов в количестве 10 человек, из Набережных Челнов — восемь.
- После стрельбы в Ижевске в некоторые школы и детские сады Казани поступили письма с предупреждением о предстоящей шутинге, сообщил источник «Реального времени». В мэрии Казани подтвердили этот факт: «Действительно, несколько образовательных учреждений получили письма с угрозами. Руководители организаций действовали по инструкции».
- В 2022 году Удмуртия выделила из регионального бюджета 1,03 миллиарда рублей на обеспечение безопасности школ. Такую сумму в июне утвердили на заседании сорок первой внеочередной сессии Госсовета республики. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В России необходимо максимально усилить безопасность детских учреждений, потратив на это столько денег, сколько нужно, заявила после трагедии в Ижевске детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец: «Ужасная трагедия, и каждый раз такая информация воспринимается как, наверное, самое болезненное, что может быть на свете, — гибель наших беззащитных детей... В любом случае это — результат грубой манипуляции сознанием наших детей. Эта культура пошла из Америки, где были массовые расстрелы школ. Сейчас, конечно же, есть серьезные опасения, что такой информации будет все больше и больше. Нашу страну пытаются все больше и больше расшатать, а дети являются легкой целью. Они беззащитны, ни в чем не виноваты».
- Сегодня в России произошло сразу несколько случаев стрельбы — так, в Казани неизвестный стрелял из пистолета с балкона одного из домов по улице Светлой. Выяснилось, что двое пьяных мужчин находились на балконе. При этом один из них произвел несколько выстрелов. Мужчин 1979 и 1980 года рождения задержали сотрудники полиции. На месте происшествия изъят пневматический пистолет.
- Утром молодой человек устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, военный комиссар Александр Елисеев находится в реанимации. Стрелка сразу задержали.
- Ближе к вечеру стрельбу открыли у клуба «16 тонн» в Москве. В итоге посетитель получил ранение в бедро, его госпитализировали в больницу. Источники в правоохранительных органах утверждают, что стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника.
- На татарстанский рынок недвижимости вышел еще один удмуртский девелопер — следом за компаниями «Комосстрой» и «Талан». Депутат Госсовета Удмуртии, владелец девелоперской компании «Зардон-групп» Дмитрий Лукин возводит в Авиастроительном районе Казани жилой комплекс. Срок сдачи ЖК «Взлет» — IV квартал этого года, выдача ключей от квартир намечена на конец марта 2023 года.
- Как стало известно «Реальному времени», с сегодняшнего дня Александр Борисов ушел с поста директора казанского «ИТ-парка». В самом «ИТ-парке» от комментариев на эту тему отказались.
- С владельцев известной в Восточном Закамье сети АЗС и кафе «Протон» суд взыскал в пользу банка «Зенит» полмиллиарда рублей. Актанышское предприятие ООО «Протон 116» задолжало по трем кредитам 519,6 млн рублей. Кредитные линии были открыты еще в 2017 году на две аффилированные «Протону» компании братьев Нуртдиновых, и за это время банк успел выдать несколько займов в общей сложности на 1 млрд рублей. При этом оставшихся активов братьев на выплату долга не хватит. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.Летом 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, тем самым инициировав крупный международный скандал
- Казанское МУП «Водоканал» повторно объявило тендер на реконструкцию 3-го северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а. В этом месяце предприятие отменило аналогичную закупку, сославшись на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран.
- «Соллерс Авто», работающая в партнерстве с Mazda и Ford, обсуждает выкуп доли Mazda и прекращение производства машин во Владивостоке. Компания имеет план перезапуска автопроизводства на мощностях бывшего СП.
- По уровню зарплат среди 100 российских городов столица Татарстана занимает 24-ю строчку. Среднемесячная чистая зарплата в Казани по итогам первого полугодия 2022 года составила 54,3 тысячи рублей, что на 14,4% больше, чем за январь — июнь прошлого года.
- Военным комиссаром Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана назначен Газинур Ситдиков. После ухода Фарида Мингариева она исполнял обязанности военного комиссара Нижнекамска и Нижнекамского района.
- Еще одно назначение в Нижнекамском районе — первым замруководителя исполкома назначен Роман Булатов. Он будет временно исполняющим обязанности руководителя районного исполкома.
- В Набережных Челнах сегодня начали пускать тепло в жилые дома. «Управляющие компании будут оперативно отрабатывать по завоздушиванию стояков, в течение трех дней отопление будет подано», — заявил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Ильдара Гайнуллин.
- В Казани также стартовал отопительный сезон. Мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» призвал УК постепенно подавать тепло в жилые дома: «Во многих социальных учреждениях тепло уже дали. По жилому фонду разная ситуация. Как всегда, есть те, кто требуют включить тепло поскорее, и есть те, кто готов и подождать».
- В Казани мост на улице Назарбаева перекроют полностью на год. Это произойдет в ночь со вторника на среду. «В эти выходные мы вынужденно перекрыли мост на улице Назарбаева для дополнительного обследования. Мы планировали в этом году приступить к реконструкции, но состояние моста вызывает тревогу специалистов», — сообщил Ильсур Метшин.
- В связи с закрытием движения по мосту движение общественного автотранспорта изменится. Комитет по транспорту Казани приводит новые схемы движения автобусов.
- Правительство Великобритании расширило санкционный список по России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах: в него попали АО «Гознак», глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, руководство Газпромбанка, а также 23 члена совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка.
Ключевые события 215-го дня специальной военной операции на Украине и 6-го дня частичной мобилизации в России:
- Призывная комиссия Набережных Челнов переедет в ДК «КАМАЗ». Мэр города Наиль Магдеев заявил. что граждане, прибывающие в военкомат по повестке, должны проходить проверку документов и собеседование в более комфортных условиях.
- Работники, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются.
- Решений о введении военного положения в регионах и закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Также он признал, что при проведении частичной мобилизации есть случаи нарушения. По словам Пескова, над их исправлением работают губернаторы регионов, активную работу проводят журналисты и общественные организации.
- Миндотранс Татарстана выделил 25 грузовых машин для выполнения поручений, связанных с проведением частичной мобилизации. На данный момент в расположение Казанского высшего танкового училища прибыло 23 машины, до конца дня предстоит прибытие еще двух автомобилей. Грузовая техника поступает из муниципальных районов.
- Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
- Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны России, артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество УдмуртияТатарстан
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