Александр Бречалов сообщил, что из 13 погибших при стрельбе в школе Ижевска девять — дети

Фото: кадр видео из telegram-канала главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил сведения о погибших при стрельбе в ижевской школе №88. По его словам, погибли девять школьников.



— 13 погибших на данный момент, девять из них — дети. 23 раненых. Из числа раненых 20 — это дети. По самой ситуации: нам уже известно имя, как бы его назвать, в общем, человека, который это сделал, это Казанцев Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он, есть собственно такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что он был в майке с нацистской символикой, — уточнил Александр Бречалов.



По его словам, большинство пострадавших уже прооперировали:

— Уже у большей части раненых — они тяжелые либо средней тяжести — операции проведены. Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можем спасти, — заявил глава Удмуртии.

Напомним, по последним данным СКР, жертвами трагедии стали 13 человек — семь детей и шесть взрослых. Известно, что погибли два охранника и два учителя.

По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Трагедия произошла сегодня утром. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина